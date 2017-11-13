Zatürrenin belirtilerini tanımak, erken teşhis ve doğru tedavi planlaması açısından büyük önem taşıyor. Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Metin Özkan, zatürre hastalığının belirtileri, risk grupları ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Zatürrenin, akciğerlerin iltihaplanması olduğunu söyleyen Özkan, erken tanı konup uygun antibiyotik tedavisi verilirse hiç iz bırakmadan iyileşebileceğini dile getirdi. “Küçük çocuklarda, yaşlı hastalarda, KOAH, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği ve vücudun savunma sistemlerini baskılayan kortizon ve kanser tedavileri gibi tedavi alanlarda çok ağır seyredebilir ve bu hastalarda tedaviyi geciktirmemek gerekir. Tüm dünyada enfeksiyonlara bağlı ölüm nedenleri içinde birinci sırada yer almaktadır” şeklinde konuşan Özkan, “Ayrıca yoğun bakım gerektiren hastalarda yüzde 40 oranında ölümcül olabilir” dedi.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!

“Zatürreye bakteri, virüs ve mantarlar neden olabilir. Akciğerlerde oksijen almamızı sağlayan hava kesecikleri iltihaplı bir sıvı ile dolar ve buna bağlı aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar” ifadelerini kullanan Dr. Özkan, zatürreye neden olan belirtileri şöyle sıraladı:

“Öksürük ve balgam çıkarmak, derin nefes alırken veya öksürürken göğüste batma ve ağrı, yüksek ateş, terleme ve titreme, özellikle yaşlı hastalarda şuur bulanıklığı, ileri derecede bitkinlik, bulantı, kusma veya bazen ishal ve nefes darlığı.”

Zatürrenin nedenleri dışında riskli grupları da açıklamalarına ekleyen Özkan, “65 yaş ve üzerinde olanlar, 2 yaş altı çocuklar, bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, kemoterapi ve kortizon gibi bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçlar alanlar, kronik akciğer hastalığı (astım, kronik bronşit, amfizem, bronşektazi), kalp yetmezliği, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği olanlar ve dalak fonksiyonları bozuk veya dalağı alınmış olanlar” şeklinde sıraladı.

2 AŞI ŞART

“Hastanın yaşı, kronik hastalığının olup olmaması, akciğer grafisi, kan testleri ve muayene bulgularının değerlendirilmesine göre evde ağızdan alınacak ilaçlarla veya hastanede yatırılarak damar yoluyla verilecek ilaçlarla tedavi yapılabilir” diye söyleyen Özkan, tedavide genellikle antibiyotikler, bol sıvı, istirahat ve ihtiyaç halinde ağrı kesici ateş düşürücüler verilebileceğini açıkladı.

Risk grubundaki kişilerin 2 aşı yaptırmasını öneren Özkan, yaptırılan aşının birinin zatürre aşısı, diğeri de grip aşısı olması gerektiğine vurgu yaptı.

HABER MERKEZİ