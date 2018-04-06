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ENDOMETRİOSİS İÇİN TEHLİKELİ 10 GIDA

Endometriosis, dölyatağı mukozasındaki epitelyum dokusundan kopup ayrılan hücrelerin dölyatağından az çok uzaktaki dokularda meydana getirdiği tehlikesiz urdur.

ENDOMETRİOSİS İÇİN TEHLİKELİ 10 GIDA

Endometriosis, dölyatağı mukozasındaki epitelyum dokusundan kopup ayrılan hücrelerin dölyatağından az çok uzaktaki dokularda meydana getirdiği tehlikesiz urdur.

06 Nisan 2018 Cuma 10:16
ENDOMETRİOSİS İÇİN TEHLİKELİ 10 GIDA

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, endometriosis için tehlikeli 10 gıda hakkında şu bilgileri verdi:

KIRMIZI ET: “Son araştırmalar kırmızı etin endometriosis riskini yüzde 80 artırdığını gösteriyor. Özellikle yurtdışında tüketilen domuz eti yüksek sodyum tuzu içerdiğinden, üreme sistemi için toksiktir.

TRANS YAĞLAR: Dieti Omega-3 yağ asidinden zengin gıdalar içeren kadınlarda endometriosis daha az gelişir. Bunun tam tersi de geçerlidir.

UNLU GIDALAR: Beyaz un içeren ekmek, makarna, kek gibi ürünler obeziteyle bağlantılıdır. Yapılan son çalışmalarda çocukluk dönemi obezitesininendometriosisle bağlantılı olduğu ortaya konmuştur. Obez kadınlarda endometrium kanseri riski de artmıştır.

İŞLEM GÖRMÜŞ GIDALAR: Bu gıdaların içerdiği kimyasallar, kötü prostoglandinleri uyararak endometriosissemptomlarını şiddetlendirir.

RAFİNE ŞEKERLER: Rafine şekerler vücudu asidik hale getirir. Aşırı asidik ortam vücuttaki oksijen, kalsiyum ve diğer mineralleri tüketir. Oluşan bu sistem endometriosis açısından risk teşkil eder.

BUĞDAY: Buğdayın içerdiği glutenendometriosis belirtilerinin şiddetlenmesine neden olur. Glutensiz diyetler, endometriosis belirtilerini ve pelvik ağrıyı azaltırlar.

SOYA ÜRÜNLERİ: Soya sütü ve soyalı gıdaları diyetinizden atın. Soyalı ürünler, fitoöstrojen içerir. Böylece vücut östrojeniniz artar ve endometriosis kötüye gider.

KAFEİN: Fazla kafein deöstrojen seviyesini artırır. Diğer organlarda da istenmeyen etkilere neden olur. Kafein karaciğer fonksiyonlarını etkiler ve aşırı östrojeni detoks yapmasına mani olur. Ayrıca progesteron üretimini de etkiler ve azaltır.

ALKOL: “Alkol tüketimi yine karaciğer fonksiyonlarını etkiler ve östrojenin metabolizmasını bozar.”

SÜT ÜRÜNLERİ: “Süt ürünlerinin tüketiminin kısıtlanması şarttır. Süt ürünleri doymuş yağlar içerir ve yine karaciğer üzerinden vücuttaki östrojenin artmasına neden olur.”

ENDOMETRİOSİSİ TEDAVİ EDEN GIDALAR

Görgen, “Menünüze anti-inflamatuar, immun sistemi güçlendiren ve enerjinizi besleyen gıdalar koyun.Östrojen miktarını artıran gıdalardan uzak durun. Yeşil sebze ve taze meyvelere ağırlık verin.

Domates, zeytinyağı, yeşil sebze, fındık, yağlı balıklar (somon, tuna ve sardalya); özellikle (çilek, böğürtlen v.b.) kırmızı renkli meyveler anti-enflamatuar özelliktedir” diye konuştu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EndometriosisBetül Görgen
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