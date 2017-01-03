TÜRKÖK projesinin amacının; Türkiye'de kemik iliği nakli bekleyen hastalara, kardeşinden donör bulamayan kemik iliği bekleyen hastalara, Türkiye içerisinde kemik iliği nakli yapmak için kök hücre elde etmek olduğunu dile getiren Erkurt, TÜRKÖK projesiyle 30 bin olan bağışçı sayısının 140 bine kadar çıktığını dile getirdi. Erkurt, her konuda olduğu gibi ilik naklinde de Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak zorunda olduklarını ifade ederek, “Türkiye’de kök hücre nakli bekleyen hastaların ancak üçte biri kardeşten donör bulabiliyor ve nakil yapılabilmektedir. Üçte ikisine nakil yapılamamaktadır. Yani kardeşten uyum olmamaktadır. İşte bu üçte ikiye nakil yapabilmek için Türkiye içinde doku grubu uyan yani akraba dışı, akraba olmayan insanların kök hücresine ihtiyaç olmaktadır” dedi.

KIZILAY’A BAŞVURABİLİRSİNİZ

Projeyle kök hücre bağışçısı olmak isteyenlerin Kızılay’a başvurmaları gerektiğini belirten Erkurt, “Kızılay’ın her şehirde olan şubesi var. Oraya gidiyorlar, üç tüp kan veriyorlar ve bu üç tüp kan, Ankara’da Sağlık Bakanlığı’nın laboratuarlarına gönderiliyor. Doku tiplendirme çalışmaları yapıldıktan sonra bilgisayara kaydediliyor. Sonrasında ise bir kök hücre nakli bekleyen hasta olursa ve burada kayıtlı donörlerden birine uygunsa, o donöre tekrar soruluyor, siz verici olmak istiyor musunuz diye ve tekrar evet denilirse kök hücresi alınıyor" diye konuştu.

TEK YOLU NAKİL

Kanserin çok ciddi bir hastalık olduğunu ve tedavisinin tam olarak bulunmadığını kaydeden Erkurt, "Kan kanserleri, gerçekten kanserler arasında en ciddi, en ölümcül hastalıklardan bir tanesi. Kök hücre tedavisinde normal verdiğimiz kemoterapi yani kötü hücreleri, kanser hücrelerini öldürmek için verdiğimiz kemoterapi, hastalığı remusyona sokuyor. Kötü hücrelerin bir miktarını kanser hücrelerinin altına düşürüyor ancak hastalığı tamamen ortadan kaldırmıyor. Yani kemoterapiyle yapılan tedavilerin sonucunda; kan kanserlerinde yeniden ortaya çıkma, nüksetme ihtimali ortaya çıkıyor. İşte bu ihtimali ortadan kaldırmanın yani kan kanseri gibi bir hastalığı ortadan kaldırmanın tek yolu kök hücre nakli yapmaktır" şeklinde konuştu.

RUHSATLI KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Turgut Özal Tıp Merkezi olarak hedeflerinin yılda yüzün üzerinde kök hücre nakli yapmak olduğunu ifade eden İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakil Ünitesi’nin 2010 yılından itibaren ruhsatlı olarak kök hücre tedavisini yaptığını anımsattı. Erkurt, “Nakil merkezi kurulduktan sonra 5- 6 yıl içerisinde yaklaşık 300’den fazla nakil gerçekleştirdik. Ve bunlar içerisinde akraba dışı nakiller ve uyumsuz olanlar gibi her türlü nakli yapabilen bir tıp merkez konumundayız. Dışarıdan özellikle bizim hizmet ettiğimiz Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere doğudan ve İstanbul'dan bile hastalar buraya gelmektedir. Yıllık 75-80 civarında kök hücre nakli gerçekleştiriyoruz. Gelecek seneki hedefimiz, yıllık yüz nakil üzerine çıkmaktır. En zor nakillerin yapılabildiği bir merkez konumundayız. Malatya dışından nakil için hasta kabul ediyoruz. Hatta sağlık turizmi bünyesinde Kuzey Irak olsun, Suriye olsun diğer komşu ülkelerden de, sağlık turizmi adı altında hastaları buraya çekip, kök hücre nakli yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

AVRUPA’DA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ

Türkiye'nin yıllık dört bin civarında kemik iliği nakliyle Avrupa'da dördüncü sırada olduğunu belirten Erkurt, "Yani ciddi bir nakil sayısı ve gerçekten de başarılı tedaviler var. Türkiye'de kemik iliği nakli Avrupa ve Amerika standartlarında çok kaliteli olarak yapılabilmektedir. Çok deneyimli hastanelerimiz mevcuttur" ifadelerini kullandı.

KAN VEREBİLİYORSANIZ, DONÖRSÜNÜZ

Erkurt, kan verebilen herkesin donör olabileceğini dile getirerek, "Kemik iliği içinde 18-55 yaş aralığında herhangi bir hastalığı olmayan herkes, kök hücre donörü olabilir. Kök hücre nakli öncesinde verdiğimiz kemoterapilere bağlı olarak hastalarımızın ilk önce kötü hücreleri ortadan kaldırılmakta ama onun yanında da normal hücreleri de öldürmekte. Normal hücrelerde azaldığı için bazen kemik iliğini tamamen temizleyip, ortadan kaldırabiliyoruz ve kıştan sonra bahara doğru kemik iliği tekrar oluşmaya başlıyor" diye konuştu. (HABER-FOTO: İHA)

İHA