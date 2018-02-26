EN KRAL BİTKİ: KARABAŞ OTU YAĞI

Karabaş otu ve soğuk pres yağının faydalarını açıklamadan önce Fırat, öncelikle bu otun içerisinde bulunanlara değindi. Fırat, “Karabaş otu içerisinde peril alkol, geraniol ve rosmarinik asit bulundururken A ve C vitaminleri ile demir, kalsiyum minerallerini de bünyesinde barındırır. Karabaş otu yağının içinde bu maddelerin yanı sıra sineol, kufur, fenkon ve borneol da bulunur” diye söyledi.

Karabaş otu yağının anti-bakteriyel ve antiseptik özelliklerinin olduğunu ve bunların yanı sıra metabolizma üzerinde de mucizevi etkileri mevcut olduğunu ifade eden Fırat, “Örneğin yapısındaki geraniol maddesi sayesinde kansere karşı koruyucudur. Kanserli hücrelerin yayılmasını yani çoğalmasını peril alkol ile beraber engeller ve tümörleri yok edici özellik gösterir. Özellikle prostat, beyin, bağırsak ve meme kanserini engelleyici etki gösterir” şeklinde konuştu.

KALBİN DOSTU

Karabaş otu yağının faydalarının saymakla bitmediğini açıklayan Fırat, “Kan dolaşımını düzenler, kalp kapakçıklarının düzgün çalışmasına yardım eder, damar sertliğinin giderilmesi ve damarların açılmasına yardımcı olduğu gibi kanı sulandırarak damarları genişletir. İçeriğinde bulunan sineol ile alerjilerin önüne geçmeye, astım hastalarının şikayetlerini azaltmaya, nefesi açmaya, yüksek tansiyona, kolesterolü düzenlemeye, diyabet hastaların da kan şekerinin düşürülmesini sağlamaya, ödem atmayı, soğuk algınlığı, nezle ve griple ilgili şikayetleri azaltmayı, ağız içinde ve diş etlerinde oluşan enfeksiyonları yok etmeyi sağlar” ifadelerini kullandı.

Yine Karabaş otunun süper bir ağrı kesici olduğunu belirten Çetin Fırat, “Kas ve eklem ağrılarını keser, sırt ve bel ağrılarını, migrendeki şikayetleri azaltır. Menapoz ve regl dönemlerindeki ağrıları da azaltır. Sinüzit iltihaplarını atarak büyük bir rahatlama sağlar. Balgam söktürücü olup, karaciğer ve böbrekleri çalıştırır. Kum ve taş dökmeyi tetikler, idrar söktürür, safrayı rahatlatır. Yani kısaca sindirim sistemini rahatlatır” açıklamalarında bulundu.

2. DÜNYA SAVAŞI’NDA ASKER YARALARI İÇİN KULLANILDI

Karabaş otu yağının vücuttaki yaraların iyileştirilmesinde de çok faydalı olduğunu ifade eden Fırat, “Haricen kullanıldığında basit yaralarda mikrop öldürücü ve enfeksiyon yok edici görev görür” dedi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında askerlerin yaralarının dezenfekte edilmesi için de kullanıldığını söyledi. Fırat, bütün bunların yanı sıra bu yağın, sigarayı bırakmaya da yardım ettiğini söyleyerek, sigara içenlerde sigaraya karşı tiksindirici bir etki uyandırdığı için etkili olup, oluşan balgamı da söktürdüğüne değindi. busabahmalatya.com