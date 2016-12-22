Çocuklarda beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Erhan Berk, “Çocuklarda beslenme, anne rahmine düştükten sonra başlıyor. Sağlıklı beslenen bir anne, sağlıklı beslenen bir çocuk demektir. Anne, beslenmesine ne kadar dikkat ederse, çocuğun gelişimi ve doğuşundaki sıkıntılar da o derece minimize ediliyor” diye konuştu.

DENGELİ VE DÜZENLE BESLENME

Dengeli ve düzenli beslenen bir annenin, sağlıklı bir çocuk demek olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Berk, “Bu beslenmeden kastımız anne çok kilo alsın, hep yemek yesin demek değildir. Dengeli ve düzenli beslenmedir. Protein, kalori, yağ ve vitamin olarak dengeli beslenen bir anne, sağlıklı bir çocuk demektir. Biz özellikle hamilelik döneminde annelerin folik asit, C vitamini ve demir yönünden dikkatli beslenmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü genelde annelerin sıkıntı yaşadığı ve çocuklara akseden problemlerden biri budur” şeklinde konuştu.

6’INCI AYDAN SONRA EK GIDALARA GEÇİN

Anne sütünün öneminden bahseden Uzm. Dr. Erhan Berk, “Doğumdan itibaren bizim olmazsa olmazımız ilk 6 ay olmak üzere minimum 2 yıl anne sütü kullanımıdır. İlk 6 ay anne sütü yeterli ise biz kesinlikle ekstradan başka bir öğün önermiyoruz. Sadece doğabilecek D vitamini ve demir eksikliğine bağlı olarak doğumdan 15 gün sonra D vitamini, dördüncü aydan sonra ise demir takviyelerini almalarını öneriyoruz. Altıncı aydan sonra ise ek gıdalara geçilebilir” ifadelerini kullandı.

GIDALARI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN

Kesinlikle mevsimi olmayan gıdaların kullanılmasını istemediklerini dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Berk, “Hazır ürünleri çok zorda kalınmadığı müddetçe kullanmayın diyoruz. Genelde yoğurt, sebze çorbası, meyve püresi, pirinç unu ve muhallebiyi azar azar, çocuk tam açken başlayın. Çocuk gıdayı reddediyorsa, birkaç gün sonra tekrar deneyebilirsiniz. Ek gıdaların hepsine bir anda başlanmamalı. Yeni tatlar, birer hafta arayla eklenmeli. Mesela yoğurtla başlanıp, bir hafta sonra ona pirinç unu ekleyebiliriz. Çocukların tat duyusu gelişsin diye gıdaları birbirine karıştırmamak gerekiyor. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi budur” diye konuştu.

HAZIR MAMALAR GÜVENİLİR ANCAK…

Hazır mamaların güvenilir ancak önceliklerinin anne sütü olduğuna vurgu yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Berk, “Hazır mamaların güvenilirliğinde genelde sıkıntı yok ama anne sütünü çok daha fazla öneriyoruz. Ama annede süt olmadığı zaman hazır mama kullanılabilir. Bir annenin çocuğuna verebileceği en güzel hediye sütüdür. Bu sağlıklı bir nesil ve gelecek için çok önemlidir. Anne eli değmiş her ürün, hazır ürünlerden çok daha iyidir. Anneler; yoğurdunu, meyve sularını evde yapmalıdır” şeklinde konuştu.

ANNELER BOL SIVI ALMALI

Bebeklerin su ihtiyacına yönelik de konuşan Uzm. Dr. Erhan Berk, “Anne sütünün yüzde 90’ı sudur. Onun için doğan çocuk, anne sütüyle yeterli besleniyorsa su takviyesi yapılmasını doğru bulmuyoruz. Anne sütü, günlük 20 gram alındığında yeterlidir. Çocuğun günde 3-4 defa idrarını yapması yeterli beslendiği anlamına gelir. Anneler bol miktarda sıvı almalı, dengeli beslenmelere devam etmeli, günde 3-4 litre sıvı tüketmelidir” dedi.

ÇİLEK, DOMATES VE BAL YEDİRMEYİN

Çocuklara 1 yaşından önce alerji özelliğinden dolayı domates ve çilek verilmemesi gerektiğini aktaran Uzm. Dr. Erhan Berk, “Çilek ve domates dışında kesinlikle önermediğini bir diğer ürün ise baldır. Balı kesinlikle 1 yaşından önce kullanmasınlar. 1 yaşından sonra ise çocuk erişkin gibi her yiyecekten kullanabilir. Kaşığı çocuğun elinden almayın, kendisinin yemesine izin verin” diye konuştu.

IHLAMUR VERİLEBİLİR

Hazır gıdalara değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erhan Berk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şehir hayatına geçtikten sonra çocukların aklını çelebilecek hazır gıdalar fazlalaştı. Haftanın belli günlerinde, belli miktarı geçmeden verilebilir. Çünkü bu ürünler beslenme alışkanlığını tehdit eder ve ciddi problemlere yol açabilir. Vitamin ve mineraller açısından sorun doğurabilir. Doğal ve mevsim ürünlerini tavsiye ediyoruz. Çocuğun gelişimi 2’inci yaştan sonra yavaşlama dönemine girer. Bu dönemler genelde zeka gelişimi, öğrenme ve algılama dönemleridir. 3,5 kilo doğmuş bir çocuk 1 yaşında 10 kiloya ulaşırken, 2 yaşında 12 kilo oluyor, 3 yaşında 14 kilo oluyor. Ailelerin tedirgin olmasına gerek yok çünkü kilo alımı hızlı olmaz. Belli bir müddet sonra rutin devam eder. Korkmalarına gerek yok. Çocuklara bitkisel içecekler verilebilir. Bu ürünler c vitamini yönünden zengindir. Çocukların fiziki değerini artırıyor. Ihlamur verilebilir, nane limon yapılabilir. Çocuğun direnci artar ve bitkisel ürünler hastalıkları önler.”

İlknur ŞAHİN