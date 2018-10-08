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Emziren annelere tavsiyeler

Emziren anneler gün içinde süt salgılamak için ortalama 500 kcal daha fazla harcıyor. Diyetisyen Seçil Kenar, kalori kaybını desteklemek için emziren annelerin her yemekte kan şekerini ayarlayacak çorba, bulgur, tam buğday ekmeği gibi sağlıklı karbonhidratlar tüketmelerini tavsiye etti.

Emziren annelere tavsiyeler

Emziren anneler gün içinde süt salgılamak için ortalama 500 kcal daha fazla harcıyor. Diyetisyen Seçil Kenar, kalori kaybını desteklemek için emziren annelerin her yemekte kan şekerini ayarlayacak çorba, bulgur, tam buğday ekmeği gibi sağlıklı karbonhidratlar tüketmelerini tavsiye etti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:09
Emziren annelere tavsiyeler

Emziren annelere tavsiyelerde bulunan Beslenme ve Gıda Uzmanı Diyetisyen Seçil Kenar, “Emzirmede sütün miktarını artıran en önemli unsur bol sıvı tüketimidir. Gün içinde 3 litre su, ayran, kefir, çorba, emzirme dönemine uygun bitki çayları, şekersiz komposto gibi sıvı besinleri tüketmeye özen gösterin.Emzirirken gün içinde süt salgılamak için ortalama olarak 500 kcal daha fazla harcarsınız. Bu yüzden karbonhidrat ile beslenmenizi desteklemeniz gerekmektedir. Her yemekte kan şekerinizi ayarlayacak çorba, bulgur, tam buğday ekmeği gibi sağlıklı karbonhidratlar tüketmeye özen gösterin.Sütün miktarının artması kadar kalitesinin de artması için gün içinde yeterli protein tüketin. Et, kuru baklagiller, peynir ve yumurta gibi protein içiren besinleri düzenli tüketmeye dikkat edin.Kemik gelişimi devam eden bebeğiniz ve sizin kemik sağlığınız için gün içerisinde süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir gibi kalsiyum içeren besinleri tüketmeye özen gösterin.Ceviz, badem, fındık, fıstık ezmesi gibi yağlı tohumlar çinko, magnezyum ve esansiyel yağ asitlerinden zengindir. Ara öğünlerinizde meyvenin yanında tüketebilirsiniz. Gün içinde yeterli C,A gibi vitaminleriniz için bol bol sebze, salata, 2-3 porsiyon mevsiminde ki meyveleri tüketin.Dengeli ve yeterli beslenmenin yanında bulgur, boza dereotu, hurma, incir gibi kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeler özellikle dereotu gibi bazı besinler de süt salınımını artırmaya yardımcıdır'' ifadelerini kullandı.

BULGURU  ÖNERİYOR

Bulgurun emzirme dönemindeki annelerin enerji kaynağı olduğunu da ifade eden Beslenme ve Gıda Uzmanı Diyetisyen Seçil Kenar, şunları kaydetti:

 “Bulgur içeriğindeki folik asit, B12 vitamini haricinde tüm B grubu vitaminlerini içeren besleyici ve ekonomik bir karbonhidrat kaynağıdır. Yüksek posa içerdiği için kan şekerini fazla yükseltmez. Emzirme döneminde annelerin günlük harcadıkları enerji fazladır. Bu yüzden sağlıklı kompleks karbonhidrat kaynaklarını öğünlerde tüketmeleri gerekmektedir. Bulgur enerji verdiği ve içerisindeki vitaminlerden dolayı emziren annelerin beslenmesinde çok kullanılan sağlıklı besindir. Gün içinde besinlerin tüketim miktarı he anneye göre değişse de ortalama olarak yemeklerde berabere 5-6 yemek kaşığı bulgur tüketimi önemlidir. Besinleri dengelediği için de kuru baklagillerle bulguru beraber tüketmek tercihimizdir.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Emziren AnneSütSeçil Kenar
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