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Ellerinizi yıkamanız gereken 8 durum

Kalabalık ve toplu yaşanan ortamlarda, başta grip olmak üzere Hepatit-A gibi bulaşıcı hastalıklar, yıkanmayan eller sebebiyle hızla yayılabiliyor. Düzenli el yıkama alışkanlığı kazanmak ve el hijyeni için 30 saniye ayırmak, özellikle toplu taşıma araçlarında hasta kişilerin dokunduğu yerlere temas sonucu geçebilecek hastalıklardan koruyabiliyor.

Ellerinizi yıkamanız gereken 8 durum

Kalabalık ve toplu yaşanan ortamlarda, başta grip olmak üzere Hepatit-A gibi bulaşıcı hastalıklar, yıkanmayan eller sebebiyle hızla yayılabiliyor. Düzenli el yıkama alışkanlığı kazanmak ve el hijyeni için 30 saniye ayırmak, özellikle toplu taşıma araçlarında hasta kişilerin dokunduğu yerlere temas sonucu geçebilecek hastalıklardan koruyabiliyor.

14 Ekim 2018 Pazar 17:33
Ellerinizi yıkamanız gereken 8 durum

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Şirin Elmi, “15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” nedeniyle el temizliği ve el yıkama alışkanlığının önemi hakkında bilgi verdi.Elmi, özetle şunları kaydetti:

“Günlük yaşantıda tüm ihtiyaçları karşılayan eller, pek çok bulaşıcı hastalık taşıyabilmektedir. Temiz görünen ellerde bile hastalık yapıcı binlerce mikroorganizma bulunabilir. Grip, sarılık, ishal yapan etkenler, eller aracılığı ile ağza, oradan da vücuda yayılır. Çocuklar, vücut dirençleri daha zayıf olduğu için daha kolay hasta olmaktadır. Özellikle tuvaletten sonra ellerin gerektiği gibi yıkanmaması, okulda çocuklar arasında yapılan silgi, kalem gibi eşyaların alışverişinde bile mikrop transferi olabilir, öksürme ve hapşırma ile bu eşyalara bulaşan hastalık yapıcı mikroplar eller aracılığıyla vücuda alınabilir.

HASTALIKLARLA ELLERİNİZ SAYESİNDE MÜCADELE EDİN!

Birçok enfeksiyon hastalığının kontrolünde kişisel temizlik alışkanlıklarının çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Hastalıklardan korunmada en iyi, en etkili ve en ucuz yöntem ise el yıkama alışkanlığıdır. Küçük yaştan itibaren el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi ile hastalıklarla mücadele edilebilir.

ELLER ÖZELLİKLE HANGİ DURUMLAR SONRASI YIKANMALI?

Yemekten önce ve yemekten sonra,
Tuvaleti kullandıktan sonra,
Çiğ et, tavuk, balık ve yumurtaya dokunduktan sonra,
Bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra,
Hapşırma ve öksürme sırasında, ağzın el ile kapatılması durumunda,
Toplu taşıma araçları, para alış verişi, ortak telefon kullanımından sonra,
Kedi, köpek ve diğer hayvanlarla el teması sonrası,
Okuldan ve işten eve geldikten sonra mutlaka doğru yöntemle elle yıkanmalıdır.

DOĞRU TEKNİKLE EL HİJYENİ SAĞLANABİLİR

Eller ılık su ile ıslatılır, sabun ellerin tüm yüzeylerine dağıtılır ve iyice köpürtülür. Bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri en az 30 saniye kuvvetlice ovulur. Eller iyice durulanır. Özellikle halka açık ve toplu yerlerde tek kullanımlık havlu kağıt ile eller kurulanır. Kurulamada kullanılan kağıt havlu ile musluk kapatılır ve çöp kutusuna atılır.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Şirin ElmiHepatit-A
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