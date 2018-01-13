13 Ocak 2018 Cumartesi

El, ayak, ağız hastalığı bulaşıcı...

Hafif döküntü ile seyreden bulaşıcı, viral bir hastalık olan el ayak ağız hastalığı, en sık 2-10 yaş arasında görülüyor. Nadiren daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde görülebileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Çenesiz, el-ayak-ağız hastalığı tedavisi ve korunma yollarını anlattı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:05
El, ayak, ağız hastalığı bulaşıcı...

  Genellikle boğaz ağrısı, hafif ateş, iştahsızlık, halsizlik gibi hafif şikayetlerle başladığını ifade eden Dr. Çenesiz, "Özellikle avuç içi ve ayak tabanında ve ağız mukozasında döküntülerle kendini gösterir. Döküntüler genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden düzelir. Döküntüler başladıktan itibaren bir hafta bulaşıcılığını korur. Özellikle gebelerde ilk üç aylık dönemde düşüğe neden olabilir" şeklinde konuştu.

Kişilerin tükürük, burun akıntısı, balgam gibi solunumsal salgılarına temas ile olduğunu da açıklamalarına ekleyen Çenesiz, "Kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında bulaşma olabilir. Hasta kişiyle temastan 3-7 gün sona ortaya çıkabilir. Karakteristik döküntüyle birlikte klinik muayene ile tanı konulur" diye konuştu.

ÖNERİLERE UYUN, HASTALIKTAN KORUNUN
  Hastalığın aşısı olmadığını, ellerin sık sık su ve sabun ile yıkanması gerektiğini ve öksürük-hapşırık esnasında ağız ve burnun kapanması gerektiğine vurgu yapan Dr. Çenesiz, "Göz-burun-ağza sık sık dokunulmamalıdır. Hasta kişilerle temastan kaçınılmalıdır. Hasta olan çocukların evde kalması sağlanmalıdır" diyerek genel hijyen önlemlerinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahElAyakAğız Hastalığı

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