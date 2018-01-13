Genellikle boğaz ağrısı, hafif ateş, iştahsızlık, halsizlik gibi hafif şikayetlerle başladığını ifade eden Dr. Çenesiz, "Özellikle avuç içi ve ayak tabanında ve ağız mukozasında döküntülerle kendini gösterir. Döküntüler genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden düzelir. Döküntüler başladıktan itibaren bir hafta bulaşıcılığını korur. Özellikle gebelerde ilk üç aylık dönemde düşüğe neden olabilir" şeklinde konuştu.

Kişilerin tükürük, burun akıntısı, balgam gibi solunumsal salgılarına temas ile olduğunu da açıklamalarına ekleyen Çenesiz, "Kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında bulaşma olabilir. Hasta kişiyle temastan 3-7 gün sona ortaya çıkabilir. Karakteristik döküntüyle birlikte klinik muayene ile tanı konulur" diye konuştu.

ÖNERİLERE UYUN, HASTALIKTAN KORUNUN

Hastalığın aşısı olmadığını, ellerin sık sık su ve sabun ile yıkanması gerektiğini ve öksürük-hapşırık esnasında ağız ve burnun kapanması gerektiğine vurgu yapan Dr. Çenesiz, "Göz-burun-ağza sık sık dokunulmamalıdır. Hasta kişilerle temastan kaçınılmalıdır. Hasta olan çocukların evde kalması sağlanmalıdır" diyerek genel hijyen önlemlerinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

HABER MERKEZİ