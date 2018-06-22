Ekmek ve tahıl grubunun tüketimine yönelik öneriler…

Yapılan önerilerde; buğday, pirinç, mısır, çavdar, yulaf vb. gibi tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, bulgur, yarma, gevrek vb. ürünler ekmek ve tahıl grubunda yer alıyor.

Bu gruptaki beyazlatılmamış besinler özellikle B grubu vitaminler, mineraller, karbonhidratlar, posa ve diğer besin öğelerini içermeleri nedeni ile sağlık açısından önemli besinler olduğu belirtiliyor.

GÜNLÜK NE MİKTARDA ALINMALI?

Bu gruptaki besinlerin enerji harcamasına göre tüketilmesi gerektiği belirtilirken;

“Eğer kilonuz olması gerekenden fazla ve daha çok oturarak iş görüyorsanız bu grupta yer alan besinleri daha az tüketmeniz gerekir. Ağırlığa bağlı olarak her öğünde 1-2 ince dilim ekmek ve tahıllardan da 1-3 porsiyon yenilmesi yeterlidir. 3-4 yemek kaşığı kadar pilav ve makarna, 1 kase çorba, 1 orta boy patates, 1 dilim börek bir porsiyon olarak kabul edilmektedir” şeklinde ifadeler öneriliyor.

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