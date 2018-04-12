Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109253
ALTIN
179.906
DOLAR
4.1325
STERLİN
5.8625
EURO
5.1138

EKİNEZYA VE FAYDALARI

Ekinezya, papatyagiller familyasına ait bir bitki türüdür.Bağışıklık sistemi üzerindeki güçlü etkileri nedeniyle bu bitki dünyanın çoğu yerinde insanlar tarafından kullanılmıştır. Kuzey Amerika’nın endemik bitkilerinden olan ekinezya, ülkemizde de bolca bulunan şifalı bitkiler arasında yer alıyor.

EKİNEZYA VE FAYDALARI

Ekinezya, papatyagiller familyasına ait bir bitki türüdür.Bağışıklık sistemi üzerindeki güçlü etkileri nedeniyle bu bitki dünyanın çoğu yerinde insanlar tarafından kullanılmıştır. Kuzey Amerika’nın endemik bitkilerinden olan ekinezya, ülkemizde de bolca bulunan şifalı bitkiler arasında yer alıyor.

12 Nisan 2018 Perşembe 09:59
EKİNEZYA VE FAYDALARI

Ekinezyanın faydaları ve kullanımı konusunda çeşitli bilgiler veren Aktar Abdullah Yakar, “Ekinezya bağışıklık sistemi üzerinde oldukça faydalıdır” dedi.

EKİNEZYA NASIL KULLANILIR?

Ekinezya, bitkiçayı olarak kullanılabiliyor diyen Yakar, ekinezya çayının tarifini verdi:

Ekinezyaçayı tarifi: “Bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş ekinezya bitkisini bir su bardağı kadar kaynamış suyun içerisine ilave edip, demlendikten sonrasüzerek tüketilebilirsiniz.”

Soğuk algınlığı, grip, sinüzit, faranjit gibi rahatsızlıklara karşı da ekinezya çayının iyi geldiğini ifade eden Yakar, çayın daha da etkili halde kullanılabilmesi için taze zencefil, kabuk tarçın da ilave edilebildiğini belirtti.

Ekinezyaçayının, günde 2-3 fincan olacak şekilde içilmesinin uygun olduğunu söyleyen Yakar, “Çayı balla ve limonla da karıştırabilirsiniz” diyerek 10-15 günden sonra tüketilmemesini tavsiye etti.

EKİNEZYANIN FAYDALARI

Yakar, ekinezyaçayınınbağışıklıksisteminigüçlendirmesininyanısıra; vücuttakiçeşitlimikroplarakarşısavaşılmasında da etkiliolduğunusöyledi.

Kronik yorgunluk, halsizlik gibi durumlarda da ekinezyanın olumlu etkisi olduğunu belirten Yakar,“Bağışıklık sisteminin baskılanmasını gerektiren organ nakli gibi durumlarda ekinezya kullanılmamalıdır” dedi.

HİLAL DEMİRTAŞ -Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Ekinezyanın FaydalarıEkinezyaEkinezyaçayı TarifiAbdullah Yakar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİ TREND: REFORMERPİLATES
YENİ TREND: REFORMERPİLATES
Prof. Dr. Canan Karatay’dan Prof. Dr. Mehmet Öz’e eleştiri:
Prof. Dr. Canan Karatay’dan Prof. Dr. Mehmet Öz’e eleştiri:
ARTIK BÖYLE OLACAK!
ARTIK BÖYLE OLACAK!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim