EKİNEZYA VE FAYDALARI

Ekinezyanın faydaları ve kullanımı konusunda çeşitli bilgiler veren Aktar Abdullah Yakar, “Ekinezya bağışıklık sistemi üzerinde oldukça faydalıdır” dedi.

EKİNEZYA NASIL KULLANILIR?

Ekinezya, bitkiçayı olarak kullanılabiliyor diyen Yakar, ekinezya çayının tarifini verdi:

Ekinezyaçayı tarifi: “Bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş ekinezya bitkisini bir su bardağı kadar kaynamış suyun içerisine ilave edip, demlendikten sonrasüzerek tüketilebilirsiniz.”

Soğuk algınlığı, grip, sinüzit, faranjit gibi rahatsızlıklara karşı da ekinezya çayının iyi geldiğini ifade eden Yakar, çayın daha da etkili halde kullanılabilmesi için taze zencefil, kabuk tarçın da ilave edilebildiğini belirtti.

Ekinezyaçayının, günde 2-3 fincan olacak şekilde içilmesinin uygun olduğunu söyleyen Yakar, “Çayı balla ve limonla da karıştırabilirsiniz” diyerek 10-15 günden sonra tüketilmemesini tavsiye etti.

EKİNEZYANIN FAYDALARI

Yakar, ekinezyaçayınınbağışıklıksisteminigüçlendirmesininyanısıra; vücuttakiçeşitlimikroplarakarşısavaşılmasında da etkiliolduğunusöyledi.

Kronik yorgunluk, halsizlik gibi durumlarda da ekinezyanın olumlu etkisi olduğunu belirten Yakar,“Bağışıklık sisteminin baskılanmasını gerektiren organ nakli gibi durumlarda ekinezya kullanılmamalıdır” dedi.

HİLAL DEMİRTAŞ -Busabah Gazetesi