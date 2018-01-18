EBEVEYNLERE KARNE TÜYOLARI

Çocuğun öğretmenleri ya da okuluyla çok fazla ilgilenemeyen ve durumunu karnesinden öğrenen ebeveynlerin şok yaşayabildiklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Arzu Önal Sönmez, "Karnenin bir sürecin son basamağı olduğunu ve sonuçlardan ailenin de kendini sorgulaması gerektiğine işaret ediyor. Karne ile gelen sonucun ne kadarının çocuğu yansıttığı, ne kadarının aile içi ilişkilerle ilgili olduğunu saptamak önem taşıyor. Bu nedenle başarı ya da başarısızlığında mutlaka ailenin de payı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Üzerinize düşen sorumluluklar konusunda tekrar düşünmeye çalışın" şeklinde konuştu.

MADDİ-MANEVİ ÖDÜLE YÖNLENDİRİN

Sönmez, "Onunla gurur duyduğunuzu mutlaka belirtin. Maddi ödüllerden çok birlikte zaman paylaşmak, tatil yapmak gibi manevi ödüllere yönelmeye çalışın. Fakat uzun süredir hevesle beklediği hediyeler de yaşına uygun olmak suretiyle verilebilir. Bu sayede, beklemeyi, başarmanın verdiği keyifle hak etmeyi öğrenir ve kazandığı ödülün kıymetini daha iyi anlar. Büyük ve aşırıya kaçan ödüller beklentilerini her seferinde daha da arttırarak memnuniyetsiz olmasına neden olabilir. Bu durumda ders çalışmamak için büyük ödülden vazgeçmek seçenek haline getirebilir" ifadelerini kullandı.(Haber Merkezi)

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