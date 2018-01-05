Normalde adet sıklığının 28 günde bir olduğunu söyleyen Serdar Nemli, "Ama bu şart değil. 21 gün ile 35 gün arasındaki aralık normal aralık. Her ay 25 günde bir adet gören kişide aslında normaldir. O onun düzenidir. Ama ortalaması 28 günde birdir. Artı-eksi 7 gün denir. Kanamasının 7 günden fazla, 3 günden az olmaması gerekir" şeklinde konuştu.

KANSIZLIK...

Nemli, "3 günden az, 7 günden fazla sürüyorsa, adet dışında kanamalar oluyorsa bunlar düzensiz kanamalardır" diye söyledi ve adet düzensizliğinin kişide kansızlık yaratabileceğine dikkat çekti.

Adet düzensizliğinin çeşitli sebepleri olduğunu ifade eden Dr. Nemli, "Önce bunu iyi tespit etmek lazım. Kişinin adetlerinin ilk ve son gününü bir kağıda yazıp, adet sıklığını belirleyip, düzensizlik var mı diye bir hekime danışmalarında fayda var. Adetin üçüncü gününde hormon tahlili yapılıp, hormon bozukluğu var mı, adet düzensizliği hormonal bir sebep mi, ultrasonla bakılıp, rahim içerisinde polik dediğimiz iyi huylu tümörler var mı, rahim duvarının kalınlaşması var mı, bunlara bakılması gerekir. Yine miyom var mı diye de bakılması gerekir. Çünkü miyom da düzensizlik yapabilir" açıklamalarını yaptı.

ADET GÖRME YAŞI DÜŞTÜ

Adet görme yaşına da değinen Nemli, "Adet görme yaşı 12’dir. Art-eksi 2 yaş denir. Özellikle son dönemde beslenme alışkanlığına bağlı olarak östrojen içeren besin maddelerinin tüketilmesine bağlı daha erken yaşta adet görme sık rastladığımız oluyor" dedi.

ADET GECİKMESİ NEDİR?

Kişinin 16 yaşından sonra adet görmemesine 'adet gecikmesi' denildiğini ifade eden Dr. Serdar Nemli, "Bunun sebebinin araştırılması gerekir. Bunun birçok sebebi olabiliyor. Beyinden tutun da hipofiz bezinden, kadın doğumla ilgili organlara kadar sebepler olabiliyor" şeklinde konuştu ve tespiti bir hekime danışılması gerektiğini de söyledi.



SİNEM HATUN TAVUT









