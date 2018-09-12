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Duymuyorsa sebebi var!

Okullar açılıyor, çocuğunuzun kulak burun boğaz kontrollerini yaptırdınız mı? Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Bazı anne-babalar çocuklarının ilgi çekmek, onları kızdırmak için duymuyormuş gibi davrandıklarını söyleyebilir. Bu tarz davranışların altında bazen gerçekten dikkat bozukluğu veya ilgi isteği gibi durumlar olsa da, duymama veya ilgilenmeme gibi durumlarda ilk yapılması gereken çocuğun kulaklarında bir problem olup olmadığına bakılmasıdır” diyerek uyardı.

Duymuyorsa sebebi var!

Okullar açılıyor, çocuğunuzun kulak burun boğaz kontrollerini yaptırdınız mı? Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Bazı anne-babalar çocuklarının ilgi çekmek, onları kızdırmak için duymuyormuş gibi davrandıklarını söyleyebilir. Bu tarz davranışların altında bazen gerçekten dikkat bozukluğu veya ilgi isteği gibi durumlar olsa da, duymama veya ilgilenmeme gibi durumlarda ilk yapılması gereken çocuğun kulaklarında bir problem olup olmadığına bakılmasıdır” diyerek uyardı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:07
Duymuyorsa sebebi var!

Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Özellikle 4-10 yaş arası çocuklarda duyamama sorunu okulda büyük sıkıntı yaratabilir. Sorulara cevap verememe, ilgisizlik, ders başarısında düşüş, tepkisizlik gibi durumlara yol açabilir. Okullar açılmadan önce mutlaka bir kulak muayenesi yapılmalı, basit bir müdahale ile çözülebilecek bu sorun gözden kaçırılmamalıdır” diyor.

ÇOCUK YANLIŞLIKLA PSİKOLOĞA GÖTÜRÜLÜYOR

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, burun tıkanıklığının çocuklarda zeka geriliğine kadar varan ciddi problemler yaratabileceğini söyleyerek aileleri çocuklarını okul öncesi check-up’ına götürmeleri konusunda özellikle uyardı.

Dikkat dağılması, kişilik değişikliği, öğrenme güçlüğü burun tıkanıklığının yol açtığı sorunlardan sadece birkaçı. Burun tıkanıklığı nedeniyle yaşanan bu sorunlar yüzünden çocuk psikoloğa götürülüyor, çocukta zeka geriliği olduğu bile düşünebiliyor. Ancak gerçekte çocuğun sadece teşhis edilmemiş ciddi burun tıkanıklığı olduğu ortaya çıkabiliyor. Dr. Öğretim Üyesi Denizhan Dizdar, “Sadece yarım saatlik bir KBB check-up’ı ile çocuğunuzun okula sağlıkla başlamasını sağlayabilir ve sonrasında gelişebilecek sorunların da önüne geçmiş olursunuz” diyor. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kulak Burun BoğazDuyma
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