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Dünya nüfusunun yüzde 9’unu yaşlılar oluşturuyor

Dünya nüfusunun sadece yüzde 9’unu 65 yaş ve üstü insanların oluşturduğu gözlenirken, bu rakamın 2050 yılına kadar yüzde 22’ye çıkacağı öngörüldü.

Dünya nüfusunun yüzde 9’unu yaşlılar oluşturuyor

Dünya nüfusunun sadece yüzde 9’unu 65 yaş ve üstü insanların oluşturduğu gözlenirken, bu rakamın 2050 yılına kadar yüzde 22’ye çıkacağı öngörüldü.

02 Ekim 2018 Salı 18:06
Dünya nüfusunun yüzde 9’unu yaşlılar oluşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, dünya nüfusunun sadece yüzde 9’unu 65 yaş ve üstü insanların oluşturduğu belirlendi. Bu rakamın 2050 yılına kadar yüzde 22’ye çıkacağı öngörüldü. Diğer yaş gruplarına bakıldığında da dünya nüfusunun yüzde 26’sını 10 ile 24 yaş gurubunun oluşturduğu saptanırken, yüzde 65’ini 15 ile 64 yaş arasının oluşturduğu kaydedildi.

ERKEK NÜFUSU DAHA FAZLA

Gerçekleştirilen medya incelemesinde ise, nüfus ve demografik yapıyla alakalı yazılı basına 61 bin 889 haberin yansıdığı tespit edildi.Raporda, hangi kıtada ne kadar insanın yaşadığına da yer verilirken, dünya nüfusunun yüzde 59,6’sına denk gelen 4,54 milyar insanın Asya’da yaşadığı tespit edildi. Yüzde 16,9’una denk gelen 1,3 milyar nüfus ise Afrika’da yaşarken, yüzde 9,7’sine denk gelen 742 milyonun Avrupa’da, yüzde 8,5’ine denk gelen 652 milyonun Latin Amerika ve Karayipler’de kalan yüzde 5,3’lük dilimine denk gelen 404 milyonun da Kuzey Amerika ve Okyanusya’da yaşadığı görüldü. Dünya nüfusuna cinsiyet bazında bakıldığında ise erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla olması dikkat çekti. Böylelikle her 100 kadına karşılık 102 erkek yaşadığı saptandı. Dünyada ortalama yaşam süresine de değinilirken, bu sayının erkeklerde 70 kadınlarda ise 74 yıl olduğu görüldü. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Dünya Nüfusu
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