DUDAK UÇUĞU YÜZ FELCİ SEBEBİ

Dr. Tüzün, “Yüz kaslarında herhangi bir güçsüzlük olması durumu, yüz felci olarak tanımlanmaktadır. 7. sinir olarak da adlandırılan ‘fasial sinir’ yüzde kaş, alın, burun kanadı, ağız kenarı gibi mimik kaslarını hareket ettirmektedir. Bu sinirin beyin sapından çıktıktan sonra ilerlediği yol boyunca soğuk hava, travma ve çeşitli enfeksiyonlar gibi nedenlerle hasar olması yüz felcine neden olabilir. Kişinin soğuk ve rüzgarlı hava ile karşılaşması sonucu, söz konusu sinir kulak kemikleri içerisinden geçerken şişmekte, ödem oluşmakta ve kemik kanalı içerisinde sıkışmaktadır. Bu şekilde yüz felci ortaya çıkmaktadır. Sinirdeki hasarların derecesine bağlı olarak belirtilerin şiddeti ve ortaya çıkma süresi değişmektedir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DUDAK UÇUĞU YÜZ FELCİNE DÖNÜŞEBİLİR

Dudak ve çevresinde çıkan uçuk sonrasında da yüz felci görülebildiğine değinen Tüzün,“Uçuğun yüzden sinire ve sinir köküne yayılmasıyla yüz felci ile ilgili şikayetler ortaya çıkabilir. Genellikle bağışıklık sistemi ile ilgili bir sorun olduğunu düşündüren herpes enfeksiyonu ile kendini gösteren uçuklar yüz felcinin nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Uçuk çıktıktan sonra tedavisi ihmal edilmemeli, yüz felci riskine de dikkat edilmelidir. Bunun dışında kulak enfeksiyonlarının yayılması da yüz felcine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Sinirin ne kadar hasar gördüğüne bağlı olarak belirtilerin ortaya çıkma süresinin değiştiğini belirten Dr. Tüzün, “Öncelikle yüz felcinin nedeni doğru tespit edilmelidir. Hastanın öyküsü ile birlikte muayenede yüz felci ile ilgili bulgular saptanır ve tanı konur. Ancak yüz felcine neden olabilecek başka hastalıkların ekarte edilmesi için bir takım görüntüleme yöntemleri ile inceleme yapılması gerekebilir. Çoğunlukla ilk 3- 8 hafta düzelmenin maksimum olduğu dönemdir. 3-6 ay içinde düzelme süreci devam eder. Yüz felcinin 6. aydan sonra da geçmeyip kalıcı hale gelmesi durumunda, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarıyla durum değerlendirmesi yapılır ve cerrahi yöntemlerle sinirin rahatlatılması mümkün olabilir. Yüz felci tekrarlayıcı olabilmektedir. Özellikle altta yatan diyabet, tiroit hastalığı gibi nedenler varsa tekrarlama riski artar” şeklinde konuştu. Busabah Gazetesi