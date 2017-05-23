Özellikle yaz mevsiminin baş tacı dondurma, vitamin ve minareler bakımından zengin. Dr. Fevzi Özgönül, dondurmanın detayları hakkında bilgiler verirken, saat dilimi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özgönül, “A, B, C, D ve E grubu vitaminlerle birlikte kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller vücudumuz için çok önemlidir. Özellikle büyüme çağında bu ihtiyaçlarımızın önemi çok daha fazla artar. Tüm bu vitamin ve minerallerin alınması için en kolay ve en zevkli yol dondurma yemektir” dedi.

3 BİN YIL KADAR ÖNCE ÜRETİLDİ

Dondurmanın, ilk olarak 3 bin yıl kadar önce Çinliler tarafından üretildiğini aktaran Dr. Fevzi Özgönül, “1777 yılında ABD´ye sıçrayan dondurma üretimi, 19’uncu yüzyılın ortalarına kadar sadece evlerde üretilen bir yiyecek olmuştur. 2000’li yılların ikinci yarısında dondurma üretimi artık sanayileşme yoluna girmiştir” diye konuştu.

KUYRUK OLUŞTURURLAR

Gencinden yaşlısına hemen hemen herkesin vazgeçilmez tüketimi olan dondurmanın hangi saat dilimleri arasında yenmesi gerektiğini anlatan Dr. Fevzi Özgönül, “Şimdi hepiniz gündüz yiyin aman geç yemeyin içerisindeki şeker nedeniyle göbek ve kalça olarak geri dönmesin diye düşündünüz bile. Çok yanılıyorsunuz. Dondurma yemek istiyorsanız, sakın gündüz yemeyin. Dondurmanın içindeki şekerin zararlı olmaması için yenme zamanı akşam saat 22.00'den sonradır. Yazlık bölgelerde akşam yürüyüşe çıkan birçok sağlıklı kişi dondurmacı önünde kuyruk oluştururlar. Hemen hemen hepsi sağlıklıdır, kilo problemi yaşamazlar ve bizce de ilerideki yaşamlarında da kilo problemi yaşamayacaklardır” şeklinde konuştu.

HAMUR İŞİ GIDALARDAN UZAK DURUN

Dr. Fevzi Özgönül, “Eğer dondurma yemeyi hak etmek istiyorsanız; gündüz vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinde iyice yiyin, bu yiyeceklerin iyice sindirilebilmesi için yemek yerken çok kolayca vücudun şeker ihtiyacını karşılayan tatlı ve hamur işi gıdalardan uzak durun. Bırakın yedikleriniz iyice sindirilsin. Sindirim için yaklaşık 7-8 saat süre tanıyın ve yediklerinizin tamamı sindirildiğine emin olduğunuzda eğer dondurma yerseniz bir problem yaşamazsınız” ifadelerini kullandı.







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