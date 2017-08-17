Dondurmayı doğru tüketmenin yolu gerçek sütten yapılan, şeker ve yağ içeriği yüksek olmayanları tercih etmek ve porsiyon kontrolü yapmaktan geçiyor. Peki ama dondurmanın faydaları neler? Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, dondurmanın toplumdaki yaygın inanışın aksine sadece yaz aylarında değil yılın her mevsiminde rahatlıkla tüketilebileceğini söyledi. Deniz, “Herhangi bir sağlık problemi olmayan, normal kilolu yetişkinler ve çocuklar haftada 2-3 kez 2 veya 3 top dondurma yiyebilirler. Zayıflama diyeti uygulayan kişiler veya diyabeti olanlar da beslenme programlarını ayarlayarak haftada bir kez 2-3 top dondurma tüketebilirler” dedi.

KALSİYUMDAN ZENGİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, dondurmanın en önemli faydasının kalsiyum olduğunu belirterek, “Kemik ve diş sağlığının korunmasında, kas kasılmasında, kanın pıhtılaşmasında önemli bir role sahip olan kalsiyum vücudumuzda en çok bulunan minerallerden. 19-50 yaş arası kişilerin günde ortalama 1000 mg kalsiyum almaları gerekiyor. Günlük kalsiyum ihtiyacı; çocuklarda, yaşlılarda ve hamilelerde artıyor. Dondurmadan 2 top tüketmek, yaklaşık 150 mg kalsiyum almamızı sağlayarak, günlük kalsiyum ihtiyacımızı karşılamaya destek oluyor” dedi.

HAFİF BİR ARA ÖĞÜN ALTERNATİFİ

Diyet yapıldığı taktirde dondurmanın sağlıklı bir tatlı alternatifi olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz, “100 gram kadar meyveli dondurma yaklaşık 140 kalori iken aynı miktarda baklava yaklaşık 500 kalori, çikolata ise 600 kalori civarında oluyor. Dolayısıyla diyet yapıyorsanız, şeker ve yağ içeriği yüksek olmayan dondurmalar sağlıklı bir tatlı alternatifi olacaktır. Özellikle tatlı isteğinin en çok görüldüğü ikindi saatlerinde 2-3 top sade veya meyveli dondurmayı ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey, 3 top dondurma yediğinizde, gün içerisinde 1 dilim ekmek, 1 su bardağı süt, 1 porsiyon meyvenizi azaltmak gerektiğidir” şeklinde konuştu.

KALİTELİ PROTEİN KAYNAĞI

“Sütten üretilen dondurmanın içerdiği protein sayesinde özellikle yutma güçlüğü yaşadığı için yeterli beslenemeyen ileri yaştaki kişiler ve süt, yoğurt, ayran gibi protein ile kalsiyum kaynağı olarak sayılan besin gruplarını yetersiz tüketenler için iyi bir alternatif olarak değerlendirilebilir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, çocukların büyüme ve gelişmesinde proteinin önemli bir besin öğesi ve dondurmanın da bu noktada önemli bir destek haline dönüşebildiğini aktardı. Deniz, bunların yanı sıra zayıflama diyeti uygulayanlar için dondurmanın protein içeriği sayesinde verdiği toklukla iyi bir ara öğün haline gelebildiğini de vurguladı.

STRES DÜZEYİNİ AZALTIYOR

Dondurmanın stres düzeyini azaltmaya yardımcı olduğunu kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “Mutluluk hormonu olarak bildiğimiz serotonin ruh halimizi belirliyor ve serotonin proteinin yapıtaşlarından biri olan triptofandan yapılıyor. Bu nedenle; triptofan içeren besinler ruh halini düzelten, sakinleştiren besinler olarak belirtiliyor. Dondurma da hem vücutta stres düzeyini azaltan hormonları uyarması hem de triptofan içermesi sayesinde sakinleştirici olarak kabul edilen besinlerden birini oluşturuyor. Ayrıca yine bu etkileri sayesinde uykuya geçişi de kolaylaştırıyor. A vitamini görme fonksiyonları ve bağışıklığın güçlenmesi, B vitaminleri ise konsantrasyon, hafıza, doku onarımı gibi vücutta birçok sistemdeki görevleriyle öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

DONDURMA YERKEN DİKKATLİ OLUN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, dondurma yerken dikkat edilmesi gerekenleri de paylaşarak “Dondurmanın kalori bombası haline gelmemesi için sade veya meyveli dondurmalar ilk tercihiniz olmalı. Külah yerine kapta dondurma almalı, sos ile fıstık gibi eklemeler yapmaktan kaçınmalısınız. Aldığınız dondurmanın hijyenik koşullarda üretilmesi çok önemli. Bu nedenle güvendiğiniz yerleri tercih edin. Mikropların üremeye başlamaması için dondurmada soğuk zincirin bozulmaması gerekiyor. Dondurmanın tüketeceğiniz miktarını servis kabına aldıktan sonra geriye kalan bölümünü hızlıca derin dondurucuya koyun. Çözülmüş dondurmayı tekrar dondurmayın. Üzerinde buz ve kristal parçaları oluşan dondurmaları tüketmeyin. Son kullanma tarihini mutlaka kontrol edin. Yırtık ambalajlı dondurmaları almayın. Seçtiğiniz dondurmanın süt tozu ve glikoz şurubu gibi katkılar içermemesine dikkat edin” diye konuştu.

HABER MERKEZİ