Doktorun dikkati anne ve bebeğini kurtardı

Şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Samsun Büyük Anadolu Hastanelerine başvuran anne adayı Ebru Kılıç, Genel Cerrahi Uzmanı Sedat Ocak tarafından yapılan başarılı apandisit ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

2 gün devam edan karın ağrısı şikayeti ile Büyük Anadolu Hastanelerine başvuran Ebru Kılıç’a doktorların yaptığı tetkikler sonucu, rahatsızlığının apandisitten kaynaklandığı anlaşıldı. Doktorların başarılı ameliyatı sonucu anne ve bebeği sağlığına kavuştu.

"Bu tür ağrılar, gebeliğe bağlı olduğunu düşünsekte başka sağlık problemleri çıkabiliyor"

Ameliyat hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Sedat Ocak, "24 yaşındaki anne adayımız Ebru Kılıç, 20 haftalık gebe. Kendisi hastanemize 2 gündür geçmeyen şiddetli karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Takip etmemize rağmen ağrıları devam etti. Normalde bu tür durumlarda gebe olan anne adaylarına bir ilaç verilerek evlerine gönderilir; fakat yapılan tetkiklerde Ebru hanımın apandisiti olduğunu tespit ettik. Hemen ameliyat kararı aldık. Kadın doğum uzmanı doktorumuzun da gözetimi altında belden spinal anestezi ile başarılı bir şekilde ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız sağlığına kavuştu, bebeği de çok iyi. Gebelik döneminde zaman zaman bu tür ağrılar ile şiddetlenen ve ardından gebeliğe bağlı olduğunu düşünsek de başka sağlık problemleri çıkabiliyor. Bu sorunlarda da cerrahi yöntemler kullanılabiliyor. Anne adaylarının bu tip cerrahi müdahaleleri mutlaka tecrübeli ve alanında uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır" dedi.

"Hamilelikte apandisit tanısını koymak zordur"

Her insanın aniden ameliyat gerektirecek durumla karşı karşıya kalabileceğini belirten Ocak, "Bu durum hamilelik döneminde de ortaya çıkabilir. Anne adayları hamileliğin her döneminde yaşadığı bulantı, kusma, karın bölgesindeki sorunlar, gerçekte bir apandisit patlaması ya da krizine işaret olabilir. Özellikle ağrı, aksi ispatlanana kadar apandisit gibi düşünülmeli ve anne adayı bu yönde takip edilmelidir. Fakat hamilelikte apandisit tanısını koymak zordur; çünkü ileri görüntüleme aşamaları olan bir tomografi anne ve bebeğe vereceği zarardan ötürü kullanılamamaktadır. Bu nedenle hamilelikte apandisit tanısı için yalnızca ultrason tercih edilir. Bu anlamda hamilelik döneminde bulantı, kusma, karın bölgesinde sorunlar yaşayan anne adaylarına hastanelerde bir ilaç vererek eve gönderilir; fakat bu durum annenin ve bebeğinin hayatını riske sokabilir. Bu anlamda anne adayının bu sağlık sorularında takibi çok önemlidir" diye konuştu.

"Şu an da kendimi çok iyi hissediyorum"

Apandisit ameliyatı olan anne adayı Ebru Kılıç ise, "20 haftalık gebeyim. Şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gittim. Burada doktorum tarafından yapılan tetkiklerde, ağrının apandisitten olduğu belirledi ve ameliyatımı oldum. Süreci doktorum çok yakından takip etti. Ameliyatımın ardından kısa bir süre sonra evime döndüm. Şu an da kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorumuz Sedat Ocak beye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.