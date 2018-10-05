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Doktorlardan şiddete kınama

Malatya Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklamasında İstanbul'da bir şahsın Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ı öldürmesi olayı kınandı.

Doktorlardan şiddete kınama

Malatya Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklamasında İstanbul'da bir şahsın Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ı öldürmesi olayı kınandı.

05 Ekim 2018 Cuma 12:49
Doktorlardan şiddete kınama

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Erol Karaaslan, “Bugün bir meslektaşımızı daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman İstanbul’da, çalıştığı özel hastanede, eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralandı ve gece saatlerinde yoğun bakımda verdiği yaşama tutunma mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bütün sağlık camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Uzun zamandır var olan sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet son zamanlarda zirve yapmıştır. Bu tür saldırılar özveri ile çalışan değerli hekimlerimizin mesleki aşkını ciddi olarak yaralamaktadır. Eminiz k; bu durum kamu vicdanını da rahatsız etmektedir. Üzülerek ifade edebiliriz ki can güvenliği sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline gelmiştir. Hekimlerimizin hastalara yaklaşımındaki en temel ilkesi önce zarar vermemektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ki, hiçbir hekim hastasının kılına zarar gelmesini istemez. Bu bilinçle çalışan fedakâr sağlık çalışanlarına vatandaşlarımızın da sahip çıkması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK CAMİAMIZA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ”

Sağlıkta şiddet konusunda, Sağlık Bakanlığına ve Hükûmete düşen önemli görevlerin olduğunu belirten Karaaslan, “Bu alanda yapılan çalışmalar elbette var. Ancak tekrarlayan olaylar da gösteriyor ki; tutukluluk ile yargılanmak başta olmak üzere ivedilikle ceza alt limitlerinin artırılması gerekmektedir. Ayrıca yoğun bakım, acil servis ve kliniklerde gerekli güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki güvenlik önlemlerinin alınması zaruret halini almıştır. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın bu konuda yapmış olduğu açıklamalar bizleri ümitlendirmiştir. Bu vesile ile Malatya Tabip Odası olarak bir kez daha saldırının faillerini şiddetle kınıyor, meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bütün sağlık camiamıza baş sağlığı diliyoruz” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Fikret HacıosmanKınamaMalatya
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