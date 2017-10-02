Düzenli spor yapmak hem sağlıklıdır hem de belli bir sağlık sorunu olan çocukların gelişimi için de son derece önemlidir. Ancak özellikle kalp sağlığının korunmasında uygun sporun doğru zamanda yapılması ve sağlıklı beslenme ile de desteklenmesi gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Koray Lenk, çocuklarda kesin olarak belirlenmiş bir yaş sınırı olmasa da, ortalama 4 yaşından itibaren düzenli egzersize yönlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

HER GÜN 60 DAKİKA SPOR!

Yaş farkı gözetmeksizin sağlıklı bir vücuda sahip olmanın en önemli koşullarından biri spor yapmaktan geçiyor. Bu nedenle de küçük yaşlardan itibaren çocuklar spora özendirilmeye çalışılmalı. Çocuklarda ne kadar erken spora başlanırsa bunun hayat boyu sürdürülebilen bir alışkanlık olması o kadar kolaylaşıyor. Bu sayede çocuğun fiziksel, sosyal, ruhsal ve hatta kimlik gelişimine de olumlu katkı sağlanabiliyor. Prof. Dr. Lenk, sporun çocukların kalp sağlığının korunması için de gerekli olduğunu söyleyerek, çocukların ve ergenlerin her gün 60 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.

Çocukluk döneminden itibaren aktif bir yaşam sürmek, yaşam süresini artırdığı gibi kalp-damar hastalıkları açısından riski de düşürüyor. Hareketsiz olan çocukların yetişkinlik döneminde de aynı yaşam tarzını sürdürdüğüne işaret eden Lenk, “Kilo kontrolünün sağlanması, diyabet ve bazı kanser türlerinde riskin azaltılması, iyi kolesterolün yükseltilmesi ve kendine güvenin gelişmesi için çocukların mutlaka düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

KORONER ANORMALLİKLER, RİTİM BOZUKLUKLARI, KALP KASI HASTALIKLARI…

“Daha önce hiçbir bulgu ve belirti vermemiş bile olsa, tüm çocuklara spora başlamadan önce tam bir fizik muayene ile uygun tetkiklerin yapılması gerekiyor. Böylelikle daha önceden bilinmeyen bazı kalp hastalıkları da saptanabiliyor. Bu hastalıkların başında kalbi besleyen koroner arter anormalleri veya anevrizma denilen genişlemeleri, ritim bozuklukları ve kalp kası hastalıkları geliyor” diyen Dr. Lenk, bu nedenle sportif aktivitelere yönelmeden önce ailede ani ölüm olup olmadığının sorgulanmasının önemine dikkat çekti.

Sportif aktivitelere katılmış olan çocukların düzenli kardiyolojik kontrollerinin de aksatılmaması gerektiğine işaret eden Lenk, spor sırasında çarpıntı, göğüs ağrısı ve bayılma durumlarında çocuğun mutlaka bir kardiyoloji uzmanına götürülmesinin de önemli olduğunu söylüyor.

HABER MERKEZİ