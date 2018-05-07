Doğru Bilinen Yanlışlar!

Konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Çetin Fırat, “Soğuk kış aylarını geride bıraktığımız bu günler kuruyan, matlaşan ve nemini kaybeden cildimizi bakıma sokmanın tam zamanıdır. Stres, sigara, UV ışınları, kirli hava, hava değişimi gibi nedenlerden dolayı yıpranan matlaşan ve nemini kaybeden cildinize cilt masajı ya da bakımı yaptırmanız gerekebilir. Cilt bakımı, cilt türüne göre değişiklik gösterir. Her bakım her cilt türüne göre olmayabilir. Cilde bakım yapılırken mutlaka güvenilir ve doğru ürünler kullanılmalıdır. İyi yapılmış bir cilt bakımı sonucunda hem sağlık açısından hem de estetik açıdan güzel sonuçlar alınır” şeklinde konuştu.

SABUNLA TEMİZLİK

Cilt bakımı ile ilgili olarak öncelikle; dengeli beslenmek, spor yapmak, sigara ve alkolden uzak durmak ve günlük yeterli miktarda su içmek gibi basit önlemler alınabileceğini ifade eden Fırat, “Ayrıca cildi düzenli olarak temizlemek de çok önemlidir. Öncelikle cildimizi temizlemek için doğal ürünleri kullanmamız gereklidir. Piyasada bulabileceğimiz yüz temizleme için yapılmış çok çeşitli sabunlar mevcuttur. Örneğin yeşil çay-zeytinyağı sabunu, eşek sütü sabunu, keçi sütü sabunu gibi ürünler tercih edilebilir. Yüz temizlenirken sabah ve akşam 2 uygulama yapılması ve köpürtülen sabunun yüze yedirilerek sürülüp birkaç dakika sonra beklenilmesi gerekir. Bu şekilde yüzümüzü ekonomik temizledikten sonra cilt bakımı düşünebiliriz” diye konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi