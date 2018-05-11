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Doğallıktan Yana Olanlar Jojoba Yağını Seviyor

Doğallıktan yana olan çoğu kişi kullanımına uygun olarak yağları kullanıyor. Jojoba yağı da bu doğal yağlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Doymamış yağ asitleri açısından zengin olan bu yağ, faydaları ile dikkat çekiyor.

Doğallıktan Yana Olanlar Jojoba Yağını Seviyor

Doğallıktan yana olan çoğu kişi kullanımına uygun olarak yağları kullanıyor. Jojoba yağı da bu doğal yağlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Doymamış yağ asitleri açısından zengin olan bu yağ, faydaları ile dikkat çekiyor.

11 Mayıs 2018 Cuma 11:11
Doğallıktan Yana Olanlar Jojoba Yağını Seviyor

Jojoba yağı E vitamini, B kompleks vitaminleri, silikon, krom, bakır, çinko, iyot, erusik asişt, gadoleik asit ve oleik asit içeriyor. Yağın kolajeni taklit ederek cildi ve saçı besleyici, nemlendirici özelliklerini gösteren bilimsel çalışmaları bulunuyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aktar Sabri Kumaş, “Doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan jojoba yağı, kozmetik ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir yağ olmakla beraber saçı, cildi beslemek, nemlendirmek isteyen kişiler avuç içine bir miktar jojoba yağı alarak,  masaj yapıyor” dedi.

SAF BİR YAĞ…

Kumaş, “Jojoba yağı, zeytinyağına benzer bir teknikle elde ediliyor ve saf bir yağ olması ile de dikkat çekiyor. Cilt ile kolay uyumu olan bu yağın nemlendirme özelliği olmasından dolayı özellik de kadınlar tarafından oldukça fazla talep ediliyor. Her yağda olduğu gibi bu yağında kullanımı esnasında uzman bir görüş alınmasında veya aromaterapi uzmanına danışılmasında fayda var. Aynı zamanda kullanma kılavuzunu okumak da oldukça önem arz ediyor” ifadelerinde bulundu.

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Jojoba YağıDoğallıktan Yana OlanlarCiltSağlık
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