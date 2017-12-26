Çoğumuz sıkça duyduğu bir kuruyemiş cinsi olan badem, yağı ile de birçok fayda sağlıyor. Badem yağının talep gördüğü de aşikar. 'Badem yağı nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?' sorularına cevap veren yetkili aktar Ali Kaya çeşitli bilgiler paylaştı.

Aktar Kaya, badem yağının özellikle saç için kullanımının ön planda olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

İÇERİSİNDEKİ E VİTAMİNİ SAÇI BESLER

"Badem yağı özellikle de tatlı badem yağı, saçların kuvvetli bir şekilde olması, parlaması ve canlılığını yitirmemesi açısından kullanımı oldukça sağlıklıdır. Saç bakım ürünlerinde en çok kullanılan yağ çeşididir. İçerisinde bulunan E vitamininden dolayı saçları besler. Saçtaki kepeği önler. Özellikle genç kızların saç uzatmaları için kullanabilecekleri en yararlı ürünlerin başında yer alıyor. Saç derisindeki bazı hastalıklara da (kızarıklık, kaşıntı v.s) düzenli kullanımda fayda sağlar."

Badem yağının saça nasıl uygulanması gerektiğinden de bahseden Kaya, "Yağ, temiz ve nemli saça bir iki damla uygulanıp, saça iyice yedirilmelidir" dedi.

Badem yağının saç dışında cilt için kullanımında özellikle kaş ve kirpiklere serum özelliği gösterdiğine değinen Kaya, Yağın, fazla kullanıldığı takdirde tüylenme problemi yaşatabileceğine de değindi.

ERKEKLER DE SAKAL VE BIYIK İÇİN KULLANIYOR

"Kaşları ve kirpikleri dökülen, seyrekleşen veya seyrek olan kişiler badem yağını kullanabilir ve faydasını da görürler. (Yaklaşık 2 hafta gibi bir süreçte) Ancak, yağın tüylenme yapma etkisinden dolayı tüy çıkmasını istemediği yerlere dikkat etmesinde fayda var" şeklinde konuşan Kaya, kadınların yanı sıra erkeklerinden badem yağını bıyık ve sakal çıkması ya da gürleşmesi için kullandıklarını ifade etti.

Badem yağının sahte olmaması için bilinen yerlerden alınması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Yağın açık sarı tonlarında olup, muhafaza edildiği şişeye de dikkat etmek gerekir. Ayrıca, son kullanma tarihinin de takip edilmesinde fayda var" diye söyledi.

SELAHATTİN BAYRAK