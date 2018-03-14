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DOĞAL MUCİZE SİRKE NASIL YAPILIR?

Sirkenin faydaları geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Sirkenin bulunmadığı neredeyse hiçbir ev yoktur. Evde sirke nasıl yapılır? Sirkenin faydaları nelerdir? Nasıl muhafaza edilir? Bu soruları Kimyacı Çetin Fırat açıkladı.

DOĞAL MUCİZE SİRKE NASIL YAPILIR?

Sirkenin faydaları geçmişten günümüze kadar gelmiştir. Sirkenin bulunmadığı neredeyse hiçbir ev yoktur. Evde sirke nasıl yapılır? Sirkenin faydaları nelerdir? Nasıl muhafaza edilir? Bu soruları Kimyacı Çetin Fırat açıkladı.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 10:55
DOĞAL MUCİZE SİRKE NASIL YAPILIR?

Çetin Fırat, sirke yapmaya karar verenlere şu püf noktaları verdi:
“Sirke yapmaya karar verdiysek öncelikle pazara gideceğiz. Kimyasal işlem görmemiş küçük meyveleri tercih edeceğiz. Çünkü fiyat olarak da hem maliyeti indirmiş oluruz hem de yeme amaçlı olmadığı için küçük meyveler gayet sağlıklı kullanılabilir. Bildiğimiz bütün meyvelerin turşusu yapılabildiği gibi aynı şekilde sirkesi de yapılabilir. Elmaları beşlik bir cam kapta özellikle de belirtiyorum sirke cam kapta yapılır. Çünkü sirke zayıf da olsa asidik asit içerir. Sirkenin ekşi olmasının sebebi de içerisindeki asidik asitten kaynaklanır. Öncelikle elmaları o cam kabın içine doğrarız. Üzerine belli bir çizgiye kadar çok az bir boşluk bırakmak kaydıyla suyla doldururuz. Mümkünse klorlu ya da kireci fazla olan su kullanmak dışında kaynak suyu kullanmalıyız. Klorlu su sirke içerisindeki maya mantarlarının gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği için klorsuz, doğal su kullanmamız çok daha mantıklı olur. Suyu da ekledikten sonra direk güneş görmeyeceği oda ısısında bir yere koyabiliriz. Bunun içerisine 8-10 tane nohut, bir tutam bulgur, bayat açık ekmeğin parçasını atabiliriz. Bunları içine attığımız zaman orada otomatikman mayalanma başlayacak ve sirke oluşumu da başlamış olacaktır. Bunların yanında bekleme süresini daha da kısaltmak istiyorsak, doğal herhangi bir sirkenin bir çorba kaşığı ana mayasını da atabiliriz. Kesinlikle bunun üzerini kapatmamalıyız. Hava alması lazım. Üzerine toz, sinek v.b. şeyler girmesin diye Malatya ağzı ile söylemek gerekirse tülbent koyup, bu tülbentin kenarlarına da lastik takarak hava almasını sağlayabiliriz. Birkaç günde bir sirkenin içerisindeki aparatın karıştırılması gerekiyor. Kabın ağzı genişse büyük bir tahta kaşıkla karıştırılmalıdır. Yaklaşık 2 ay gibi bir sürede sirke kullanılabilecek hale gelir. 2 ayın sonunda sirke süzülür. İçerisindeki posa ve atıkların çıkması sağlanır. Sonrasında buzdolabında veya normal oda koşullarında muhafaza edilip, kullanılmaya başlanır.”

Sirkenin ne kadar eski olursa o kadar kaliteli olduğunu söyleye Fırat,“Bugün kalite olarak kıyasladığımızda 2010 yılında yapılan bir sirke 2017 yılında yapılan sirkeden çok daha kalitelidir. Sirkenin son kullanma tarihi olmaz. Sirke uzun süre güneşin altında kalırsa bozulur. Yine asit olduğu için metal kapta saklanamaz. Zaten bir süre sonra metal kabı deler” ifadelerini kullandı.

KALP-DAMAR SAĞLIĞI İÇİN KULLANILIR

Aynı şekilde elma dışında, üzümle, alıçla, mandalina ve portakal ile de sirke yapılabileceğini söyleyen Fırat, “Sirkelerin hemen hepsi salatalarda kullanılabilir. Sağlık açısından kullanılabilir. Mesela elma sirkesi genel olarak cilt temizliğinde kullanılıyor. Kalp-damar sağlığı için kullanılır. Özellikle damarların arterlerin açılması için, damar tıkanıklığının giderilmesi için alıç sirkesi kullanılır. Sirke vücudun metabolik hızını artırdığı için eğer miden sağlamsa sabah aç karnına çay bardağının üçte birine elma sirkesini koy, sulandır iç. Hem metabolizma hızını artırır hem de yağ yakmada faydası görülür. Yine diyet yapanlarda şekeri dengelemek için kullanılabilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

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