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DOĞAL ANTİBİYOTİK “PROPOLİS”

Propolisin M.Ö. 350’ye kadar giden bir kullanılma geçmişi vardır. Yunanlılar onu apseler için kullanırken, Asurlular yara ve tümör tedavisinde kullanmışlardır. Arılar propolisi gerektiğinde toplar ve çok çeşitli sebeplerde kullanmak için kovana taşırlar. Arı propolisi depo etmez, ihtiyaç duyuldukça toplar. Bilimsel araştırmalar ve teknoloji arıların dünyasında birçok farklı yerde kullanılan bu maddenin insanlar için de çok önemli olduğunu ortaya çıkarmış ve dünya çapında propolisin adının “Doğadaki en güçlü antibiyotik” olarak yaygınlaşmasını sağlamıştır.

DOĞAL ANTİBİYOTİK “PROPOLİS”

Propolisin M.Ö. 350’ye kadar giden bir kullanılma geçmişi vardır. Yunanlılar onu apseler için kullanırken, Asurlular yara ve tümör tedavisinde kullanmışlardır. Arılar propolisi gerektiğinde toplar ve çok çeşitli sebeplerde kullanmak için kovana taşırlar. Arı propolisi depo etmez, ihtiyaç duyuldukça toplar. Bilimsel araştırmalar ve teknoloji arıların dünyasında birçok farklı yerde kullanılan bu maddenin insanlar için de çok önemli olduğunu ortaya çıkarmış ve dünya çapında propolisin adının “Doğadaki en güçlü antibiyotik” olarak yaygınlaşmasını sağlamıştır.

busabahh
busabahh
06 Mart 2018 Salı 09:42
DOĞAL ANTİBİYOTİK “PROPOLİS”

Propolisle ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Kimyacı Aktar Çetin Fırat, “Propolisin güçlü antimikrobiyal aktivitesinden dolayı, propolis doğal antibiyotik olarak bilinir” dedi.

DERİ ENFEKSİYONLARI, KALP-DAMAR SİSTEMİ, DİŞ SAĞLIĞI…

Yapılan birçok sayıda araştırmada propolisin yüksek antimikrobiyal olduğunu gösterdiğini ifade eden Fırat,“Propolisin MRSA da dahil olmak üzere 21 tür bakteri üzerinde, 9 tür mantar üzerinde, Giardia’nın da dahil olduğu 3 protozoa türü üzerinde ve geniş yelpazeli virüsler üzerinde inhibitör etkisi bulunmuştur.Bunların dışında ayrıca propolisin geniş ölçüde tedavi edici özellikleri vardır. Bu özellikler arasında anti-kanser etki, antioksidan etki, yara kapama ve doku tamir etkileri, sindirim sistemi etkileri, deri enfeksiyonları etkisi, anastezik etki, bağışıklık sistemi etkileri, kalp-damar sistemi etkileri ve diş sağlığı etkisi yer alır” şeklinde konuştu.

“Propolis içerisindeki flavanoid seviyesinin yüksek olmasından dolayı, bu ürün insanlarda oksijen radikallerine karşı yakalayıcı olarak görev görür” diyen Fırat, “Ayrıca ilginç olarak vitamin C’nin okside olarak zarar görmesini engeller. Klinik çalışmalar propolisin bronşit ve benzeri rahatsızlıkların, influenza ve herpes, deri mantarları, diş ve diş eti rahatsızlıklarında, ülser, yanık ve abselerde, kulak enfeksiyonlarında, giardi ve kolitde, vajinal ve servikal rahatsızlıklarda etkili olduğunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için propolisi düzenli kullanmamız gerektiğine vurgu yapan Fırat, “Fakat katı olan propolisin vücudumuz tarafından çözülemeden büyük bir kısmının dışarı atıldığını bu nedenle likid yani sıvı içinde çözünmüş olanından daha fazla fayda göreceğimizi de söylemek lazım” diye konuştu.

NASIL KULLANILIR?

Fırat, Propolis kullanımını konusunda ise şunları söyledi:

“Kilomuzu bazalarak vücut kütlemizin her 5 kilosu için 2 damla olarak tüketmemiz gerekiyor. Örneğin, 60 kilogramlık bir insan 12 damla propolisi mümkün olduğunca aç karnına meyve suyu ya da yarım fincan ılık su ile karıştırarak kullanmalıdır. Bağışıklık sistemi için kullanım günde 1 defa, hastalıklarda ise hastalığın şiddetine göre aynı doz 12 saatte ya da 8 saatte bir alınabilir. Koruma amaçlı kullanıldığında 21 gün kullanılıp, bir hafta ara verilmesi daha uygun olur.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 06.03.2018 09:44
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PropolisArı PropolisiKimyacı Aktar Çetin FıratÇetin Fırat
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