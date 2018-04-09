Diz kireçlenmeleri ihmale gelmiyor

Dizlerden ses gelmesi ve hareketle beraber gelen şiddetli ağrılar eklem kireçlenmelerini işaret ediyor. Uzmanlar diz kireçlenmesi sorunlarının ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaparken, ilerleyen durumlarda diz protezlerinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sezai Yılmaz, ”Diz kireçlenmeleri hareketle artan diz ağrıları şeklinde kendini gösterir. Dinlendikten sonra bu ağrılar genelde hafifler ya da geçer. Hastalarda ayrıca sabah topallama şikayetleri meydana gelir, ev işi yaparken ya da merdiven çıkarken ve inerken, dizin üstüne oturulduğunda, namaz kılarken, yokuş yukarı çıkarken dizde ağrı hisseder hastalar ve kıtırtı sesi gelir o bölgeden. Bu ses kıkırdağın aşınma sesidir. Kıkırdak aşınıp kemik açığa çıktığı için hasta ağrı hisseder. Uzun süre yürüyemez bu hastalar, belli bir süre özellikle ilerleyen dönemlerde hastalık ilerlediğinde, bir süre sonra hasta durup dinlenme ihtiyacı hisseder. Bu rahatsızlığın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber genetik faktörler etkili olmakla birlikte kadınlarda daha sık görülmektedir. Sebebi bilinenler ise daha önce geçirilen travmalar, kazalar, uzun süre yatalak kalma, enfeksiyonlar, dizin gördüğü darbeler, geçirilen ameliyatlara bağlı durumlar, fazla kilo faktörü, ağır işler gibi durumlarda söz konusu olabiliyor” dedi.

Erken evrede tedavi çok önemli

Erken evrede tedavilerin büyük önem taşıdığına değinen Yılmaz, ”Erken evrede eklem içine sıvı enjeksiyonu, PRP, Hyaloronik asit tedavileri, ağızdan kullanılan kıkırdak yapımını arttırıcı takviye ilaçlar, fizik tedavi, kaplıca gibi seçenekler kullanılabiliyor. Fakat bunların hiçbiri kalıcı tedaviler değildir, zaman kazandırıcı tedavilerdir. Bazı hastalarda çok erken evrede bu işlemler yapılırsa bu hastaların ileride protez ameliyatı yaptırmasına gerek kalmayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Ameliyatlarda yaş faktörü çok önemli bir etken

Nadir de olsa erken yaşta da görülebileceğini ancak ameliyatlarda yaş faktörünün önemli bir ayrıntı olduğuna dikkat çeken Dr. Sezai Yılmaz, ”40’lı yaşlarda yapılan diz protezi ameliyatlarında nadir de olsa söz etmek mümkün. Ancak biz yaşın 60’ı geçmesini tercih ediyoruz. Çünkü diz protezlerinin de bir ömrü var. 15-20 sene gibi bir ömürden söz edebiliriz. Eğer protez ameliyatları erken yaşta yapılırsa ileride bu hastaların tekrar ameliyat olmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bundan dolayı erken evrede ve erken yaşta protez ameliyatları çok tercih edilmemelidir. Diz protezi 60 yaşından sonra dizin ileri evre kireçlenme durumlarında artık yapacak hiçbir şey kalmadı ise yapılır. Dizdeki kıkırdaklar tamamen bitti ise daha önceki tedavi alternatifleri de tamamen bitti ve hasta bunlardan hiç fayda görmedi ise protez yapılması gerekir. Aksi taktirde hastalık daha da ilerliyor ve çözümsüz hale geliyor. Yaş çok ilerlediğinde mesela 80 yaşından sonra hastanın genel durumu da bozulmaya başlıyor. Yaşlılığın yanında başka hastalıklar da oluyor. Burada en büyük sıkıntı hastalarının ameliyatlardan korkmasıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, hasta belli bir yaşı aştıktan sonra ve durumu ameliyat pozisyonuna ulaştıktan sonra buna başvurmak gerekir aksi halde ileride hasta yürüyemez hale gelebiliyor. Dolayısı ile 60-70 yaşları arasında eğer diz kapağındaki kıkırdak iyice harap oldu ise değiştirilip yapay bir eklem takılması gerekiyor. Biz bu yapay ekleme protez diyoruz. Protez ameliyatı genel anestezi altında veya belden aşağısı uyuşturularak yapılan bir ameliyattır. Diz kapağı açılarak burada bulunan kemiklerin ucundaki kıkırdaklar tamamen alınıyor. Onun yerine de yapay eklem takılıyor” şeklinde konuştu.