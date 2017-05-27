Yaygın bilinen ismiyle şeker hastalığının, kan şekeri yüksekliği ile seyreden birçok bozukluğun içinde bulunduğu bir grup hastalığın ortak adı olduğunu hatırlatan Görgel, “Dolayısıyla diyabet dediğimizde; tek tip bir hastalığı değil, çoğu kez birbirinden farklı şekilde ortaya çıkan, takip ve tedavi süreçlerinin de farklı olduğu bir durumu ifade ediyoruz. Günümüzde diyabet 4 ana kategoride ele alınmaktadır. Tip 1 (insüline bağımlı) diyabet, Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) diyabet, gestasyonel (gebelikte görülen) diyabet ve genetik/hormonal problemlere veya ilaçlara bağlı olarak ortaya çıkan ve ender görülen özel diyabet türleri. Ancak şeker hastalığı denince ilk akla gelen grup tüm diyabetlilerin yüzde 90’a yakınını meydana getiren tip 2 diyabettir, geri kalan diyabetlilerin büyük kısmını tip 1 diyabet oluştururken genetik/hormonal bozukluklara ya da ilaçlara bağlı ortaya çıkan özel diyabet türleri nadirdir” dedi.

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRESİ OLMALIDIR

“Diyabet tedavisi ilk adımda hastalık hakkında doğru bilgi sahibi olmakla başlar, bu konuda en sağlıklı bilgi alınacak kaynaklar hekim ve diyabet eğitim hemşiresi olmalıdır” diyen Görgel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sağlık personeli olmayan kişilerin görüş ve önerileri, televizyon ya da internet aracılığıyla elde edilen ve tıbbi temeli bulunmayan bilgiler, pazarlama amacıyla reklamı yapılan mucize karışımlar veya gıda takviyeleri ile hastalığı tedavi etmeye kalkışmak doğru değildir. Halihazırda diyabeti tamamen ortadan kaldırabilecek bir tedavi yoktur, amaç hastalığı kontrol altında tutabilmektir. Bu yüzden bütün kronik hastalıklarda olduğu gibi tedavi ve takip ömür boyu sürdürülmelidir, ancak içinde bulunulan şartlara (gebelik, ileri yaş, organ yetmezliği gibi) göre kan şekeri hedeflerine paralel olarak tedavi değişikliği yapılabilir. Son yıllarda uygulanmaya başlanan ve ‘‘diyabetin ameliyatla tedavisi’’ olarak tanınan cerrahi müdahale yöntemi ile uygun hastalarda diyabet kontrolünün sağlandığı ve bir kısmında ilaç kullanmaya gerek kalmayacak şekilde kan şekeri değerlerinin düzeldiği gösterilmiştir. Ancak genele baktığımızda çok az sayıda hastada uygulanmış olan ve uzun dönem sonuçları henüz bilinmeyen bu yöntem, bugün için dünyada yaygın kabul gören bir tedavi şekli değildir.Bu noktada tekrar vurgulanması gereken önemli bir nokta ise yaşam şekli değişikliğinin (fazla kiloların verilmesi, doğru beslenme alışkanlığı, fizik aktivite, sigaranın bırakılması) tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğidir. Tedavinin bu kısmı ihmal edilirse diyabeti doğru ve etkili bir biçimde kontrol altına alabilmek mümkün değildir.”

ŞARTLAR ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE

Diyabetli hastaların oruç tutup tutamayacağına dair konuşan Görgel, “Diyabette uygun beslenme, düzenli öğün / ara öğün alımı ve ilaçların aksatılmadan kullanılması tedavinin birbirini tamamlayıcı unsurlarıdır. Coğrafi bölgelere ve mevsimlere göre değişiklik gösterse de uzun açlık süreleri gerektiren oruç ibadeti beslenme düzeni ile gıda/sıvı alımını ve ilaç kullanımını önemli ölçüde değiştirdiği için diyabetli kişilerde istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte günümüzde tedavi planı belirlenirken şartlar elverdiği ölçüde hastanın inanç değerlerine ve tercihlerine de saygılı bir yaklaşım esas alınmaya başlanmıştır. Oruç tutmak isteyen diyabetli kişilerde ortaya çıkması muhtemel problemler ve bunlara yönelik tedbirler birkaç başlıkta ele alınabilir” diye konuştu.

HİPOGLİSEMİ, HİPERGLİSEMİ, DEHİDRATASYON

Tedbirleri birkaç başlık halinde sıralayan Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Ahmet Görgel, “Hipoglisemi: Gıda alımının azaltılması hipoglisemi için önemli risk faktörlerinden biridir, bu risk insülin salgılatıcı özelliğe sahip hap kullanan veya günde birkaç kez kısa-hızlı etkili insülin tedavisi alan hastalar için daha yüksektir. Bu gibi ilaçları kullanan diyabetli kişiler oruç tutmak istediği takdirde tedavileri hipoglisemi riski daha düşük ilaçlarla değiştirilmelidir. İster tip 1, ister tip 2 olsun yoğun insülin tedavisi alan(günde 3-4 kez insülin uygulaması gereken) diyabetlilere ise oruç tutmaları tavsiye edilmemekle birlikte oruç tutmak için ısrarcı olan kişilerde insülin dozları ve uygulama saatleri hekim tarafından yeniden düzenlenmelidir. Hiperglisemi: Oruç tutan diyabetli kişilerdeki kan şekeri yüksekliği, tedavide kullanılan ilaçların dozlarının azaltılmasının, ilaç dozunun atlanmasının veya ilacın kullanılmamasının sonucu olabileceği gibi uzun açlık süresini takiben iftarda ve sonrasında abartılı gıda alımına bağlı da ortaya çıkabilir. Hekim kontrolü olmaksızın ilaç dozlarının azaltılması, doz atlanması veya ilacın bırakılması kan şekeri düzeninde bozulmalara yol açabilir, iftar sonrası kan şekerindeki aşırı yükselmeleri engellemek için tüketilecek gıdaların iftar ile sahur arasında birkaç küçük öğüne bölünerek alınması ve imkân varsa iftardan sonra hafif tempoda fizik aktivite yapılması önerilir. Dehidratasyon (sıvı kaybı): Özellikle sıcak iklimlerde ve yaz aylarında artan sıvı ihtiyacının karşılanamamasına bağlı olarak vücutta dehidratasyon dediğimiz sıvı eksikliği tablosu ortaya çıkar, ayrıca diyabetli kişilerde kan şekeri yüksekliğinin bir sonucu olarak idrarla sıvı kaybı artmıştır. Vücuttaki sıvı miktarında azalma tansiyon düşüklüğü (özellikle ani ayağa kalkıldığında) ve bayılma gibi durumlara yol açarak çeşitli kazalara zemin hazırlayabilir, ek olarak sıvı kaybı kanın akışkanlığını azaltarak pıhtılaşma ve damar tıkanıklığı riskini arttırır. İleri yaştaki kişilerde hayati problemlere yol açabilecek dehidratasyonu engellemek için iftar ile sahur arasındaki vakitte yeterince sıvı tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.















MUTLU SARIGÜL