16 Kasım 2017 Perşembe

Diyabete karşı süt tüketin

Sütün sağlıklı beslenmedeki önemini her fırsatta vurgulayan uzmanlar, süt içmenin diyabet riskini azalttığını belirtiyor.

16 Kasım 2017 Perşembe 10:33
Diyabete karşı süt tüketin

  Diyabet, halk dilinde bilinen adıyla şeker hastalığı dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, birçok organda yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek hasarlara neden olan kronik bir hastalıktır. Uzmanlar, yapılan araştırmalarda süt proteinlerinin, ve süt ve süt ürünlerinde bulunan yağ asitlerinin tüketiminin diyabet hastalığına yakalanma riskini azalttığının ortaya çıktığını belirtiyor.

Diyabetli hastaların tedavisinin beslenme, fiziksel aktivite, ilaç ve insülin kullanımı ve diyabet eğitimini içerdiğini belirten  Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, diyabet hastalarının süt tüketimi ile ilgili ayrıca; “Süt ürünlerinde bulunan kalsiyum ve protein enerji dengesini etkilemekte ve ağırlık kaybına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda glikoz toleransını iyileştirmekte ve diyabet dahil, obezite, bazı barsak hastalıkları gibi birçok kronik hastalıkların ortaya çıkışında etkili olan inflamasyon adı verilen yangıyı azaltmaktadır. İnflamasyonun azalması da diyabet gelişme riskini azaltmaktadır. Altmış üç bin iki yüz elli yedi kişinin katıldığı çok geniş çaplı bir araştırmada sütün içerdiği kalsiyumdan bağımsız olarak diyabet gelişme riskini azalttığı bulunmuştur” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahDiyabetSüt

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