26 Mayıs 2017 Cuma

Diyabet yüzde 15'lere yükseldi

Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun hazırlamış olduğu Diyabet Atlası verilerine göre, dünyada 450 milyon diyabetli olduğu belirlenirken, Türkiye'de, diyabetin görülme sıklığının yüzde 15'lere yükseldiği ortaya çıktı.

26 Mayıs 2017 Cuma 10:19
Diyabet yüzde 15'lere yükseldi
  Edinilen bilgilere göre Türkiye, Avrupa'da diyabetin en fazla artış gösterdiği ülke olurken, diyabetin Türkiye7de son 10 yıl içinde yüzde 100 artarak, Avrupa'nın 4 katı yükseliş gösterdiği tespit edildi. Dünyada yaşayan her 11 yetişkinden birinin diyabetli olduğu görülürken, yüzde 46,5’inin ise diyabetli olduğunun farkında bile olmadığı saptandı.

 6 SANİYEDE 1 KİŞİ ÖLÜYOR
 Her 7 doğumdan biri gebelik diyabetinden etkilenirken,  dünyada 542 bin çocuğun ise diyabet hastası olduğu saptandı. Diyabet hastalarının dörtte üçü düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşarken, şimdiye kadar 5 milyon kişinin öldüğü diyabet hastalığından her 6 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

 HALKIN YÜZDE 64'Ü DİYABETİ BİLMİYOR
 Yapılan araştırmalar Türkiye’de 7 milyondan fazla diyabet hastası olduğunu ortaya koyarken halk arasında şeker diye de bilinen hastalığın yeterince farkında olunmadığı anlaşıldı. Halkın yüzde 64'ü diyabeti tam olarak bilmezken, buna karşın hastalığın Türkiye’de, Avrupa'ya oranla en fazla arttığı ülke olduğu tespit edildi.

HABER MERKEZİ
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