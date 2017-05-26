6 SANİYEDE 1 KİŞİ ÖLÜYOR
Her 7 doğumdan biri gebelik diyabetinden etkilenirken, dünyada 542 bin çocuğun ise diyabet hastası olduğu saptandı. Diyabet hastalarının dörtte üçü düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde yaşarken, şimdiye kadar 5 milyon kişinin öldüğü diyabet hastalığından her 6 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
HALKIN YÜZDE 64'Ü DİYABETİ BİLMİYOR
Yapılan araştırmalar Türkiye’de 7 milyondan fazla diyabet hastası olduğunu ortaya koyarken halk arasında şeker diye de bilinen hastalığın yeterince farkında olunmadığı anlaşıldı. Halkın yüzde 64'ü diyabeti tam olarak bilmezken, buna karşın hastalığın Türkiye’de, Avrupa'ya oranla en fazla arttığı ülke olduğu tespit edildi.
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