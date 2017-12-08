Modası geçmeyen hastalık diyabette enfeksiyonun kolay toparlanmadığı bir durum olduğunu söyleyen Arıca, "Diyabet şekeri ile enfeksiyon birbirini ters etkilediği için biz hem hastanın diyabetini kontrol altında tutmaya çalışırız hem de kendi hekimi ile görüşerek, gerekirse de ilaç dozlarını yükselterek veya sıkı takipler yapılarak beraberinde de bizim hastalığımızla ilgili kısımdaki mikrobumuzla ilgili tedaviyi de daha sıkı kontrol altına almamızı gerekir. Diyabet bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi" şeklinde konuştu ve bu durumun farkında olalı 5 yıl olduğunu ve 5 yıldır diyabet üzerinde daha çok yoğunlaşmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

"DİYABET OLDUĞUNU BİLMEYEN ÇOK KİŞİ VAR"

Arıca, "Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yıl akciğer sağlığı ile ilgili düzenlediği kongrede de diyabet başı çekiyordu. Daha önce biz AİDS ve Tüberküloz baş başa gidiyor ve çok sorunlu diyerek işlemler yaparak Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi bu şekildeyken bizde bu durumla daha yakın temas halindeyiz. Bizde AİDS diğer ülkelerdeki kadar çok fazla sıkıntı da değil ama neticesinde biz gelecekte bunun artabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz ve beraberinde diyabet bizim ülkemizin kanayan yarası halinde. Çoğu diyabet olduğunu bilmeden gezinen pek çok insan var. Veya da diyabet olduğunu öğrendikten sonra maalesef diyetine dikkat etmeyip sadece ilaçlarla götürmeye çalışan gruplarımız vardır. Her iki grup da maalesef sisteminde yani vücudun o kendi sisteminde, olması gereken sitemde çok ciddi hasarlar ortaya çıkarıyor. O hasarların içinde de fırsatçı mikroplar zaman kollayacaktır. Bunun hiç kaçarı yok" açıklamalarını yaptı.

MUTLAKA TEDBİR AL!

Ağzında yaralar çıkarak gelen kişilerin bazen de ayağındaki yaralarla geldiğini ve bu durumlarda hastalara 'sizin şekeriniz kontrol altında olmadığı için sisteminiz size uyarı veriyor. Buralarda yaralar çıkararak diyor ki, benim bağışıklığım çöküyor, mutlaka tedbir al. Siz tedbir almazsanız başkaları gelecek' şeklinde uyarılarda bulunduğunu belirten Dr. Arıca, "Bununla ilgili kişilere eğitim veriliyor ancak eğitimlerimiz havada kalıyor. Hiç kimse konuyla ilgili bir şey istemiyor ve bununla ilgili kendimizle ilgili geri dönüş yaptığımızda şunu gördük. Kişiye hastalığı ilk söylediğimiz zaman verdiğimiz eğitim faydalı olmuyor. Çünkü o sıra o kişi şoka giriyor. Kafasında bunları düşünürken anlatılanların hepsi gidiyor. Bu yüzden hastalarımıza bir eğitim verildikten sonra ikinci eğitimde verilsin şeklinde bakıyoruz. Ve bu konuda hemşirelerimizi yönlendiriyoruz. Çünkü sonraki aşamalarda hastalar hemşirelerle daha sık iletişim halinde oluyor. Diyabette hastaya pat diye hayatı boyunca ilaç kullanacağını söylüyorsunuz hastaya. Bu hasta için çok kolay bir şey değil. Bence insana bir zaman tanımak gerekiyor. Hastayı 3 gün evine gönderip, sizde incelemenizi yapın. Kolay bir şey değil hayatının tamamını etkileyebilecek bir süreçten bahsediyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.











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