Diyabet için farkındalık okulu

Her ay düzenli aralıklara yapılan ve bu ay 21’incisi düzenlenen 3 günlük Diyabet Okulu sona erdi. Şimdiye kadar 950 civarında hastanın katıldığı Diyabet Okulu’nun bu ayki eğitimcileri, Endokrin Uzmanı Dr. Lezzan Keskin, Dr. Mehmet Sait Koç, Dr. Muhammed Saçıkara, Dâhiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Fırat, Nöroloji Uzman Dr. Işıl Tatlıdil, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tolga Çakmak’tı ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Seher Kiraz Erdal, Sevim Çelik, Göknur Özdemir, Fizyoterapist Aytaç Büyüktaş, Diyatisyen Rojda Kaya Kubat da eğitimcilere eşlik ettiler.

Diyabet Okulu’nun kapanışında konuşan Endokrin Uzamanı Dr. Lezzan Keskin, dünya ve Türkiye’de giderek artan önemli bir hastalık haline gelen diyabetin salgın bir hastalık olarak değerlendirildiğini söyledi.

21’NCİSİNİ DÜZENLEDİK

Hastaların 3 gün boyunca kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirten Dr. Keskin, şunları kaydetti:

“Bireysel ve toplumsal ciddi sağlık maliyetleriyle ve iş gücü kaybıyla birlikte önemsenmekte. Maalesef ülkemizde yüzde 13, şehrimizde ise yüzde 21 gibi oranlarda olan şeker hastalığı için biz hem bilgilerimizi tazelemek hem hasta hem de hasta yakını olarak farkındalığı artırmak amacıyla Diyabet Okulumuzun 21’incisini bugün tamamladık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. 3 gün boyunca bizi yalnız bırakmadınız. Uzman arkadaşlarımızın bu konuda özverili çalışmalarıyla umarım sizin zihninizdeki sorulara cevap vermişizdir. Eve doğru mesajlarla gitmişsinizdir. Amacımız buydu. Amacımıza ulaşmış olmak ve bundan sonraki kontrollerinizde aldığınız bilgilerle daha iyi kan şekeri sonuçlarına daha iyi metabolik kontrol, tansiyon, yağ düzeyleriyle gelmiş olmanın iyiki de bu Diyabet Okuluna katıldım demiş olmanızı temenni ediyorum. Ve bundan sonra her ay devam edecek Diyabet Okulu için sizin ve yakınlarınızın katılımını özellikle istiyoruz. Bu daha sonra yapacağımız Diyabet Okullarının devamlılığını artıracaktır.”