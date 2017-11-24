Diş kaybının genç yaşta ya da ileri yaşta herkesin başına gelebilecek bir durum olduğunu belirten Dr. İlker Arslan, diş kaybının nedenlerini de şöyle belirtti:

“Diş eti hastalığı belirtilerinin başında, kişinin kolaylıkla fark edebileceği diş eti kanaması gelir. Diş eti hastalıkları sigara kullanımından, stresten, hormonal değişikliklerden, kalıtım nedeniyle, düzenli ve doğru bir şekilde diş fırçalamamaya bağlı olarak gelişen bakteriyel diş plağının dişler üzerinde birikmesi sonucu meydana gelir. Bunların dışında hatalı yapılmış restorasyonlar ve kuron-köprüler, kötü beslenme gibi nedenlerden dolayı da diş eti iltihabı gelişebilmektedir.

Mesela, ağzı açık uyumakta birçok hastalığın belirtisi olduğu gibi bazı hastalıkların da tetikleyicisi olabiliyor. Bunlardan biri de dişeti hastalıklarıdır. Uyurken alt ve üst dudağın birbirine temas etmemesi ağız sağlığı için olumsuz durumlar yaratabilir ve bu durumlarda alınan nefes dolayısıyla ağızda kuruluk dişetlerinde de kurumaya yol açar. Diş eti mukozasının kuruması sonrasında üzerinde çok hızlı bir şekilde çatlaklar oluşabilir, böylelikle de periodontal hastalıklar (diş eti hastalıkları) meydana gelir. Ayrıca yapılan araştırmada, uyurken ağızdan nefes almanın diş çürüğüne neden olduğu da tespit edildi. Var olan ağız(dudak)açıklığı ortodontik tedavi ile giderilebilir.”

İMPLANT TEDAVİSİ

Diş kaybı yaşayan kişilere de mutlaka implant tedavisi önerisinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, bu tedavi yöntemi ile ilgili de bilgiler verdi:

“İmplant, eksik olan dişlerin tamamlanması için uygun maddelerden imal edilmiş yapay diş köklerinin çene kemiğine monte edilmesi işlemidir. Tek dişin eksik olduğu durumlarda komşu dişlere zarar vermeden uygulanabildiği gibi, çoklu diş eksikliğinin görüldüğü durumlarda da başvurulan bir yöntemdir. Ayrıca tam dişsizlik söz konusu olduğunda da, her an ağızdan çıkmaya meyilli hareketleri protezlerin sabitlenmesi için de kullanılır.”

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