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Dişten kanser teşhisi!

Baş ve boyun kanserleri, erken teşhis ile tedavi edilebilen kanserler olarak biliniyor ve erken belirti veriyor. Bu kanser türlerinin teşhis ve tedavisinde ise diş sağlığının önemli yeri bulunuyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, diş hekimlerinin hastalarının tedavisini yaparken gördükleri bazı belirtileri iyi değerlendirip doğru uzmana yönlendirmesinin baş ve boyun kanserlerini önlemede önemli yeri olduğunu belirtiyor.

Dişten kanser teşhisi!

Baş ve boyun kanserleri, erken teşhis ile tedavi edilebilen kanserler olarak biliniyor ve erken belirti veriyor. Bu kanser türlerinin teşhis ve tedavisinde ise diş sağlığının önemli yeri bulunuyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, diş hekimlerinin hastalarının tedavisini yaparken gördükleri bazı belirtileri iyi değerlendirip doğru uzmana yönlendirmesinin baş ve boyun kanserlerini önlemede önemli yeri olduğunu belirtiyor.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:44
Dişten kanser teşhisi!

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, hastalık belirtilerini şu şekilde sıralıyor:

Dudakta büyüme: “Dil ve dudak kanserlerinin pek çoğu geçmeyen yara ve şişliğe neden olurken bu bölgede iltihap oluşmadıkça ağrı hissedilmiyor. Hastalığın ileri dönemlerinde ise kanama görülüyor. Yara ve şişliğin yanında boyunda da bir kitle olması durumunda, en kısa zamanda bir uzmana gidilmesi gerekiyor.

Kanama: Ağız, burun, boğaz ve akciğer tümörleri kanamaya neden olabiliyor. Tükürük veya balgamda birkaç günden fazla süren kanama görülmesi halinde kontrole gitmenin ihmal edilmemesi gerekiyor.

Cilt değişimleri: Baş-boyun kanserlerinin bazı türlerinde renk değişimi görülürken, alın, yüz, kulak gibi cildin güneşe maruz kaldığı yerlerle, cildin farklı bölgelerinde değişiklikler gözlenebiliyor. Belirtiler genellikle küçük, soluk bir yara şeklinde başlıyor, yavaş yavaş büyüyor ve yaranın ortasında gamze şeklinde bir çukur oluştuğu görülüyor. Dudakta, yüzde, kulakta iyileşmeyen bir yara bulunması halinde hemen doktora gidilmesi gerekiyor. Diş hekiminin hastasındaki bu belirtileri önemseyip, gerekli görmesi halinde bir onkoloğa yönlendirmesi hayat kurtarıcı olabiliyor.”

RADYOTERAPİ ÖNCESİ DİŞ HEKİMİNE BAŞVURMALI

Tanfer, “Baş-boyun kanserleri nedeniyle radyoterapi gören hastalarda oluşan ağız-diş sağlığı sorunları ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Ancak alınacak tedbir ve koruyucu uygulamalar bu komplikasyonların önlenmesini sağlıyor” dedi. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, radyoterapi uygulaması öncesinde hastaların mutlaka diş hekimine başvurmaları gerektiğini söylüyor. Radyasyona bağlı ağız mukozasındaki hücre ölümleri, genellikle tedaviden 5-10 gün sonra başlayıp 3-4 hafta sonra tamamen iyileşen ve mukozit adı verilen küçük ağız yaralarının oluşmasına neden oluyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Diş KanseriNihat TanferTedavi
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