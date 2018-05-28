Dişlerinize zaman ayırın!

Ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; Türkiye'de her 2 evden 1'inde diş fırçası bulunmazken, en az 6 ayda bir gidilmesi gereken diş kontrolüne 2 yılda bir gidiliyor. Dt. Recep Eşkar, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı yeteri kadar önemsenmiyor. Oysa diş ve diş etlerinde yaşanacak rahatsızlıklar pek çok hastalığa sebep olabilir” dedi.

Günde en az iki kere dişlerin fırçalanmasının önemine dikkat çeken Eşkar, “Ağız ve diş bakımı tüm vücut sağlığı için büyük önem taşıyor. Düzenli fırçalanmayan dişlerde ve diş etlerinde kalan besin artıkları bakteri plağı oluşturuyor. Dişlerde oluşan plağın 1 gramında ise ortalama 500 farklı türden 200 milyar bakteri üreyebiliyor ve enfeksiyonlara neden oluyor. Diş fırçaları en fazla 3 ayda bir değiştirilmeli ve diş fırçalama süresi 2 dakika olmalıdır. Fırçalama işlemi yavaş bir şekilde ve arka dişlere de ulaşılarak yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

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