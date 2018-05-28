Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
105949
ALTIN
191.797
DOLAR
4.5888
STERLİN
6.1128
EURO
5.3436

Dişlerinize zaman ayırın!

Ağız ve diş sağlığının vücut sağlığına olan etkilerini konusunda bilgi veren Diş Hekimi Recep Eşkar, önemsenmeyen ağız ve diş sağlığının kalp ve damar hastalıklarından mide, bağırsak ve solunum rahatsızlıklarına, kemik erimesinden yüksek tansiyona ve şeker hastalığına kadar birçok hastalık riskini arttıracağını söyledi.

Dişlerinize zaman ayırın!

Ağız ve diş sağlığının vücut sağlığına olan etkilerini konusunda bilgi veren Diş Hekimi Recep Eşkar, önemsenmeyen ağız ve diş sağlığının kalp ve damar hastalıklarından mide, bağırsak ve solunum rahatsızlıklarına, kemik erimesinden yüksek tansiyona ve şeker hastalığına kadar birçok hastalık riskini arttıracağını söyledi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:16
Dişlerinize zaman ayırın!

Ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; Türkiye'de her 2 evden 1'inde diş fırçası bulunmazken, en az 6 ayda bir gidilmesi gereken diş kontrolüne 2 yılda bir gidiliyor. Dt. Recep Eşkar, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı yeteri kadar önemsenmiyor. Oysa diş ve diş etlerinde yaşanacak rahatsızlıklar pek çok hastalığa sebep olabilir” dedi.

Günde en az iki kere dişlerin fırçalanmasının önemine dikkat çeken Eşkar, “Ağız ve diş bakımı tüm vücut sağlığı için büyük önem taşıyor. Düzenli fırçalanmayan dişlerde ve diş etlerinde kalan besin artıkları bakteri plağı oluşturuyor. Dişlerde oluşan plağın 1 gramında ise ortalama 500 farklı türden 200 milyar bakteri üreyebiliyor ve enfeksiyonlara neden oluyor. Diş fırçaları en fazla 3 ayda bir değiştirilmeli ve diş fırçalama süresi 2 dakika olmalıdır. Fırçalama işlemi yavaş bir şekilde ve arka dişlere de ulaşılarak yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSağlıkDiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenidünya mucizesi
Yenidünya mucizesi
Kayısıyı yoğurt ile tüketin
Kayısıyı yoğurt ile tüketin
Bunları biliyor musunuz?
Bunları biliyor musunuz?

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim