Sağlıksız dişler ve dişetleri; başta kalp, böbrek ile mide olmak üzere organları da olumsuz yönde etkiliyor, diyabet ile mide ülseri gibi kronik hastalıkları tetikleyebiliyor. Hamilelerde erken doğum, düşük ve düşük kilolu bebek riskini artırıyor. Dolayısıyla sağlıklı diş ve dişetlerine sahip olmak tüm sağlığı korumak adına çok önemli. Dişlerin hasar görmesine yol açan en önemli etken ise günlük hayatta sıkça yapılan hatalar. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Kübel Özkut, dişlere zarar veren alışkanlıkları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

DİŞLERİ ALET OLARAK KULLANMAK

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Kübel Özkut, “Dişleri alet olarak kullanmak sıkça yaptığımız hatalı alışkanlıklarımızdan. Dişleri paketleri açmak, etiket koparmak ve çeşitli şişelerin açılmasında kullanmak dişlerde travmaya, incelmiş diş kenarlarında kopmalara, varsa protezlerin çıkmasına ve kırılmasına yol açabiliyor” dedi.

DİŞLERİ SIKMAK VE GICIRDATMAK

“Dişleri sıkmak ve gıcırdatmak genellikle strese bağlı yapılan yaygın bir alışkanlık” diyen Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Kübel Özkut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle gece uykuda şiddeti artan diş sıkma ve gıcırdatma dişlerde aşınmalara, dişeti çekilmelerine ve kök-kuron birleşim bölgesinde diş maddesi kaybına sebep oluyor. Bir süre sonra dişlerde oluşan bu ciddi madde kayıpları dişlerde hassasiyete yol açabiliyor. Dişlerin sıkılması çene eklemi ve çevre dokularını da olumsuz yönde etkiliyor ve kasların spazmıyla beraber baş boyun bölgesinde ağrılara neden olabiliyor.”

ŞEKER YEMEK

Aşırı veya sık aralıklarla tüketilen şeker ve fermante olan karbonhidratların diş sağlığını olumsuz yönde etkilediğini aktaran Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Kübel Özkut, “Şekerin yenmesiyle ağızda oluşan asidik ortam dişlerin yüzeyinde çözülmeye neden olabiliyor. Diş dokusundaki bu yumuşamalar da çürüklere yol açabiliyor. Bu nedenle şekersiz sakızın tercih edilmesi, suni meyve suyu ve konsantre içecekler yerine doğal meyve suyunun tercih edilmesinde fayda var” diye konuştu.

SÜREKLİ BİR ŞEYLER ATIŞTIRMAK

Sıkça tüketilen yiyeceklerin ağız içini enfeksiyonlara karşı açık hale getirdiğini vurgulayan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Kübel Özkut, “Sürekli bir şeyler yeme, atıştırma ve asitli içeceklerin gün içinde sık aralıklarla tüketilmesi sonucunda ağız için asidik-bazik denge asidiğe doğru kaydıkça çürük ve dişeti enfeksiyonu oluşabiliyor. Ağızda besin birikiyor, bu da bakteri sayısı arttırıyor ve ağız içini enfeksiyonlara açık hale getiriyor” şeklinde konuştu.

AŞIRI KAHVE VE SİGARA TÜKETMEK

Aşırı kahve ve sigara tüketiminin dişlerin renk değişimine ve sararmasına sebep olduğunu belirten Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Kübel Özkut, “Sigara başta kan dolaşımını bozduğu için dişeti hastalıklarının fark edilmesini önlüyor ve ilerleyen dişeti hastalıkları sonucunda da erken yaşta diş kayıpları oluşabiliyor” diye konuştu.

DİŞLERİ HATALI FIRÇALAMAK

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Kübel Özkut, diş temizliğinin yetersiz sürede yapılması, dişlerin sert fırçalanması ve kullanılan fırça kıllarının sert oluşu, özellikle kök yüzeyindeki sement tabakasının aşınmasına ve dentin tabakasının açılmasıyla beraber ileri derecede hassasiyetlere yol açabildiğini hatırlatarak. “Dişlerinizi sabah ve akşamları 2 dakika süreyle, orta sertlikte kıllara sahip olan bir fırçayla, oval hareketlerle ve dişetine de masaj yaparak fırçalamaya özen gösterin. Akşamları diş ipiyle ara yüzleri temizlemeyi de alışkanlık haline getirin. Ayrıca yılda 2 kez olacak şekilde rutin muayenenizi de asla ihmal etmeyin” uyarılarında bulundu.

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