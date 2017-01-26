Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Serdal Özdemir, özel öğrenme güçlüğü yani disleksinin aileler ve eğitimciler tarafından yeteri kadar bilinmemesi sebebiyle, disleksi yaşayan çocukların hem okul içinde hem de aile ve çevre içinde birçok zorlukla karşılaştığını belirtti.

GEÇ KALMAYIN…

Uzm. Dr. Serdal Özdemir, “Öğrenme bozukluğunda özel bir alanda belirli bir disfonksiyon söz konusudur. Bu tanının konulduğu çocuklarda bilişsel yetilerin düzgün olmayan dağılımı dikkati çeker. Düşük sosyoekonomik durum, anksiyete, depresyon veya obsesif sorunlar akademik-bilişsel yetkinliği olumsuz etkilese de günümüzde daha çok nörobiyolojik nedenlerin daha etkili olduğu kabul edilir” diyerek geç kalınmadan ve çocuğa zarar verilmeden bir uzmana gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.



ÖLÇÜTLERİN DIŞINA ÇIKTIKLARINDA DIŞLANIYORLAR

Disleksi yaşayan çocukların okul hayatının başlarında oldukça fazla güçlükle karşılaştığını ifade eden Uzm. Dr. Serdal Özdemir, “Bu ve buna benzer durumlar yaşayan çocuklardan, kendilerince oluşturulmuş, ‘normal’ diye adlandırılan bir takım ölçütlere uymaları beklenir. Bu ölçütlerin dışına çıkıldığında ise çok rahatlıkla dışlanabiliyorlar. Özellikle eğitimcileri bu konuda bilinçli, bilgili ve hassas olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

HER ÇOCUKTA FARKLI SEYREDEBİLİR

Özel öğrenme güçlüğü, yani disleksinin tanımını yapan Özdemir, “Disleksi, öğrenme bozukluğu ile eş anlamlı olarak ve bazen konuşma, dinleme ve anlama yetilerindeki sorunları içerecek şekilde geniş bir anlamda kullanılır. Motor gelişim bozuklukları, iletişim sorunları, yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği ve tik bozukluklarında da sıkça öğrenme sorunu görülebilir. Disleksi, zekası normal ya da normal üstü olan, herhangi bir duyusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal ve kültürel özrü olmayan okuma, yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme, zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur. Disleksi sendromlu bireylerde beynin sağ ya da sol yarım kürelerinin gelişmediği veya az geliştiği ince ve dar olduğu görülür. Bu bozukluğa neden olan etmenler konusunda kesin sonuçlar olmamakla birlikte, düşük kilolu doğumlar, doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanan sorunlar, dikkat eksikliği bozuklukları, yeme alışkanlıkları, bazı alerji türleri, görsel, işitsel, algısal ve benzeri sorunların özel öğrenme güçlüğü ile ilişkili olduğu düşünülmektedir” şeklinde konuşarak bu durumun her çocukta farklı ortaya çıkabileceğini ifade etti.

EĞİTİMCİLERİN BİLİNÇLİ VE HASSAS OLMASI GEREK

Disleksinin bir zekâ geriliği veya anlama bozukluğu sorunu olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Serdal Özdemir, “Disleksi olan çocuklar zekâsı geri olan ya da anlama sorunu yaşayan çocuklar değillerdir. Aksine, çeşitli alanlarda birçok dâhiye bakarsanız, içlerinde disleksi olanları görürsünüz. Bu çocuklar sayısal zekâları kuvvetli, sözel yönden de becerikli çocuklardır. Yalnızca dil konusunda, okuyup yazma konularında, konuşmada bazı güçlükler çekebiliyorlar. Çocuğunuzda bu tarz problemler fark ettiğiniz anda vakit kaybetmeden bir uzmana götürmeniz önem taşıyor. Eğitimcilerin de bu konuda daha bilgili ve bilinçli, hassas ve duyarlı olması, çocuğun adaptasyonu ve bulunduğu ortam içinde kendini rahat hissedebilmesi açısından mühim” diyerek konuşmasını tamamladı.

MUTLU SARIGÜL