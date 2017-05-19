Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, “Çağımızda görünür ve bilinir olmak gittikçe daha makbul ve beklenir bir hal almaya başladı. Bu durum hem yaşadığımız ekonomik sistemin hem de insanın temel arzularından kaynaklanmaktadır. Sevilmek ve beğenilmek her insanın arzusudur. Makam, mevki veya entelektüel açıdan kabul görmek kadar fiziksel açıdan da beğenilmek temel isteklerimizdendir. Özellikle kimlik bütünlüğünün henüz tamamlanamadığı ergenlik çağında bu arzu kendini daha da belli eder. Arkadaş grupları arasında yer almak ve değer görmek, ergenlerin en önemli isteklerini oluşturur. Yaş günü partisine davet edilmeyen veya teneffüslerde arkadaş grupları arasında kendine yer bulamayan ergenin benlik saygısı ve kendine güveninde düşüşler olabilir. Bu durumların uzun süreli yaşanması ve ergene karşı diğer arkadaşları tarafından uygulanan dışlama, küçük düşürme veya zorbalıklar ergenlik döneminde olduğu kadar ileriki dönem ruh sağlığı açısından da sorun oluşturmaktadır” diye konuştu.

KİMLİK GELİŞİMİ DARBE ALIYOR

İngiltere’de 11 ila 16 yaş grubu arasındaki 2 bin 800 ergen arasında yapılan bir çalışmada gruptan dışlanma, istenmeme, taciz ve zorbalığa maruz kalan ergenlerde kimlik gelişiminin önemli oranda darbe aldığını dile getiren Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, “Öz saygı ve öz güvenlerinin bozulduğu gibi, fiziksel olarak da kendilerini yetersiz ve çirkin buldukları tespit edilmiş. Herhangi bir zorbalık veya ruhsal travmaya maruz kalmayan ergenlerde estetik cerrahi yaptırma isteği yüzde 1’den az iken, dışlanma, taciz ve zorbalığa maruz kalanlarda bu oran yüzde 12’lere çıkmaktadır. Yetersizlik ve eksiklik hissini, daha iyi ve daha güzel görünerek aşmaya çalışan ergenler estetik cerrah ve kozmetikçilere daha sık başvurmaktadır” şeklinde konuştu.

AİLELER VE CERRAHLAR UYANIK OLSUN

Bu konuda hem ailelerin hem estetik cerrahların uyanık olması gerektiğinin altını çizen Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, “Basit bir estetik operasyon isteğinin altında gizlenmiş bir travma bulunabilir. Akranları tarafından mağdur edilmiş ergen bu durumu kendine ve çevresine de açıklamaya çekinir ve korkar. Giriştiği fiziksel operasyonlarla arzu ettiği ilgi ve sevgiyi bulamayacağından yaşayacağı ruhsal sorunlar daha da büyük hale gelebilir. Tekrar estetik operasyon yaptırma girişimlerinde bulunabilir veya cerrahı kötüleyebilir. Depresyon ve davranış bozuklukları görülebilir. Okullarda özellikle ergenlere yönelik ruhsal danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, akran zorbalığını önleyecek girişimlerde bulunulması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.







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