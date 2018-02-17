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Dişçi fobisi dişlerinizden edebilir

Ortodonti Uzmanı Doç.Dr.Ruhi Nalçacı, diş fobisine sahip insanlarda aktif diş çürüğü veya diş eksikliği olma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.Sağlık alanında gelişen teknolojiye, birçok ağrısız yönteme rağmen diş doktoruna...

Dişçi fobisi dişlerinizden edebilir

Ortodonti Uzmanı Doç.Dr.Ruhi Nalçacı, diş fobisine sahip insanlarda aktif diş çürüğü veya diş eksikliği olma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.Sağlık alanında gelişen teknolojiye, birçok ağrısız yönteme rağmen diş doktoruna...

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:24
Dişçi fobisi dişlerinizden edebilir

Ortodonti Uzmanı Doç.Dr.Ruhi Nalçacı, diş fobisine sahip insanlarda aktif diş çürüğü veya diş eksikliği olma olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Sağlık alanında gelişen teknolojiye, birçok ağrısız yönteme rağmen diş doktoruna gitme fobisinin maalesef toplumumuzda halen oldukça sık görüldüğünü dile getiren Doç.Dr.Ruhi Nalçacı, “Genelde çocukluk döneminde yaptırılan işlemler sonrasında yaşanılan travma ve kaygının bizlerde bıraktığı iz, diş doktoruna gitme korkusu olarak sonraki yaşamımızda bizi etkiliyor. Fobisi olan bireyler diş tedavilerini erteliyor geçiştiriyor, bu durum ise kısırdöngüye sebep olarak durumun daha da ciddileşmesine sebep oluyor. Tedavi edilmeyen basit bir çürük başlangıcı ileri derecede çürüğe, sonraki süreçte enfeksiyona ve diş kaybına neden olabiliyor” diye konuştu.

Ortodonti Uzmanı Doç.Dr.Ruhi Nalçacı sözlerine şöyle devam etti:

“En çok karşılaşılan bir diğer durum ebeveynlerin, çocuğun yaşıtlarının veya çevresindeki büyüklerin anlattığı kötü hatıralar. Anne babanın veya yakın çevredeki büyüklerin dişlerine işlem yaptırırken yaşadıklarını abartarak anlatmaları, çocuğu diş doktoruna götürmeyle veya iğneyle korkutmaları dişçi fobisinin oluşmasını tetikleyebilir.

İnternet de ayrı bir fobi kaynağı. Küçüklerin ellerinden düşmeyen akıllı telefonlarda yaptıkları Google aramaları endişeye neden olabilir. Diş hekimine gitmeden önce diş çekimi ile ilgili izlenen kısa bir Youtube videosu bile dental işlemler öncesi kaygıyı arttırabilir.”

Ortodonti Uzmanı Doç.Dr.Ruhi Nalçacı, çocukluk döneminde dişçi fobisi oluşmaması için ebeveynlerin oldukça dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, “Yapılan akademik çalışmalar diş hekimine duyulan güven ve sevginin dişçi fobisini azalttığını göstermiştir. Özellikle çocuğunuzu götüreceğiniz ilk randevuda çocuk diş hekimini tercih etmeniz, çocuğunuzun yapısı hakkında öncesinde doktora bilgi vermeniz oldukça önemlidir. Yapılacak işlemin basitten zora doğru planlanması, öncesinde çocukların anlayacağı dilde benzetmeler yaparak kullanılacak aletlerin tanıtılması korkuyu azaltacaktır. Doktor tarafından işlem sonrasında çocuğun hoşlanacağı küçük bir hediyenin, Cesaret sertifikasının verilmesi onu heveslendirecektir” şeklinde konuştu.
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