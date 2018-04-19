Dışarıdan Alın!

Diyetisyen Burcu Çoban Omega-3 yağları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Dyt. Çoban, “Badem, fındık, keten tohumu, somon, uskumru gibi gıdalarda bulunan Omega-3, günümüzde kapsül olarak da alınabilmektedir. Omega-3 ihtiyacı genel olarak anne karnında başlar ve yaşlılık dönemi de dahil olmak üzere her evrede görülür” diye konuştu.

KALBE FAYDALI

Omega-3 eksikliğinin nelere sebep olduğunu da belirten Çoban, “Balık yağı asitleri kalbe faydalı olduğundan eksikliğinde ciddi kalp problemleri oluşabilir. Düzenli balık yemek nasıl kalp ritmini düzene sokuyorsa, bu ihtiyacın karşılanmamasının sonuçları da kalp krizine kadar gidebilir. Retinadaki görme fonksiyonu azalır. Dikkatte azalma ve davranış bozukluklarına yol açar” dedi.

Omega-3 yağ asitlerinin özellikle soğuk suda yaşayan balıklarda bolca bulunduğunu ifade eden Çoban, “Çünkü Omega-3 balıkları soğuktan koruyan bir antifriz görevi görüyor. Karadeniz Hamsisi’nde, Marmara Lüferi’nde, kuzey denizi balıklarında, özellikle Norveç Somonu’nda bolca Omega-3 bulunmaktadır. Bunların dışında, avokado, taze fesleğen, ceviz, filizlenmiş turp tohumu, pişmiş brokoli, kurutulmuş nane, soya yağı, asma yaprağı da bitkisel kaynaklı Omega-3’ün bolca bulunduğu besinler. Kalp sağlığına ve ağrılara iyi gelen, aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olan chia tohumu da Omega-3 açısından zengin olan besinlerden” şeklinde konuştu.

OMEGA-3 KİLO ALDIRIR MI?

“Omega-3 yağ asitleri, şekerlerden yağ yapan yağ-asit sentez enzimini inhibe ederek yağ depolanmasını azaltır. Dolayısı ile sanılanın aksine, Omega-3 kilo alımını desteklemek yerine, kilo vermeyi kolaylaştırır. Üstelik balık, kırmızı ete göre daha düşük kaloriye sahiptir. Balıkta bulunan Omega-3 yağ asitleri, yağların yakımını kolaylaştırdığı gibi, kan şekerini ve insülin seviyesini düşürür, uzun süre tokluk hissi yaratır ve şişmanlığın neden olduğu hastalıkları önler” diyen Dyt. Çoban, daha fazla Omega-3 tüketmeye; haftada birkaç gün balık tüketerek, keten tohumunu salatalara ekleyerek, ara öğünlerinde cevizi daha çok tercih ederek başlanabileceğini belirtti.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi