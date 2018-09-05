Dışarda yemek çürük riskini artırıyor

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Okulların açılmasına az bir süre kala sadece yarım saatlik bir kontrol ve belki de bir saatlik bir tedaviyle okulların açık olduğu dönemde kaybedilecek günlerin veya haftaların önüne geçilebilir” diyerek aileleri okullar açılmadan çocuklarını bir diş hekimi kontrolünden geçirmeleri konusunda özellikle uyardı. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, okul çağı çocuklarını çürükten korumak için anne-babaların her sabah evden çıkmadan önce çocuklarının dişlerini kontrol etmesi gerektiği konusunda da bilgilendirdi. Ayrıca çocukların çantalarında minik bir diş fırçası ve macundan oluşan diş temizlik seti taşımaları gerektiğini de vurguladı.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT!

Kökdemir, “Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Çocuğunuzun sağlıklı, verimli ve başarılı bir ders yılı geçirebilmesi; sağlık kontrollerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasından geçiyor. Ağzında enfeksiyon, koku veya ağrı olmayan bir çocuk, şüphesiz ki derslerine de daha kolay konsantre olabilir. Okulların açılması ile birlikte günün 7-8 saatini dışarıda geçiren, bir veya birden fazla ana-ara öğünü ev dışında tüketen çocukların dişlerinde çürük riski de artıyor. Çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarında yapacağınız birkaç küçük değişiklikle, onları diş çürüklerinden koruyabilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, şunları kaydetti:

DÖNÜŞ YOLUNDA SAKIZ ÇİĞNENEBİLİR

“İşte ağız ve diş sağlığı açısından beslenme çantasının olmazsa olmaz 5 besini:

1. Beyaz peynir: İçeriğindeki kazein sayesinde çürük oluşturan bakterilere karşı dişin direnç göstermesine yardımcı olur.

2. Havuç: Sert yapısı sayesinde dişlerin mekanik temizliğine yardımcı olur.

3. Yumurta: Beyazının içindeki yüksek protein ve sarısının içindeki bol miktarda kalsiyum ve D vitamini ile dişlerin ve kemiklerin güçlenmesini sağlar.

4. Brokoli: Çoğu çocuk bu fikri sevmeyecektir ama hem dişlere yapışmayacak ve çürüğü sebep olmayacak, hem de bol miktarda mineral ve vitamin alınabilecek özel bir besindir.

5. Xylitol içeren sakızlar: Okulda değil ama dersler bittikten sonra eve dönüş yolunda yapay tatlandırıcılı sakız çiğnenmesi hem mekanik temizliğe yardımcı olur, hem de yapay şekerler sayesinde çürük oluşturan bakterilerin üremesi durdurulur.” busabahmalatya.com