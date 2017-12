Hastaların kontrollere hiç gelmediğini ya da az geldiğini söyleyen Nida Taş, "Hasta yılda 2 defa kontrole gelmeli. Mesela dişine hiç bakmayan, aşırı sigara içen, kronik hastalıkları olup da çok ilaç tüketen kişilerin ağız sağlığı daha farklı oluyor. Ağız hijyenine daha önem vermesi ve daha hijyenik davranması gerekiyor. Profesyonel yardım alması gerekiyor. Ama bunu da iş işten geçtikten sonra yapıyorlar. Mesela hiç çürüğü yoktur ama diş eti çekilmiştir. O kadar çok tartar vardır ki bunlar diş eti çekilmesine sebep olmuştur. Böylece dişler oynama seviyesine geliyor ve çekmek zorunda kalıyoruz. Bundan önce de diş iltihabı başlangıcıdır. Bu duruma gelince bizim yapacağımız bir şey kalmıyor. Ve bu duruma gelmeden önce hastalarımıza defalarca söylüyoruz 6 ayda bir yani yılda 2 defa diş taşı temizliği, diş eti tedavisine gidin diye ama hastalarımız daha çok bununla beraber beyazlatmayı anlıyor. Diş temizlenecek, beyazlayacak. Tartar alındığı zaman bir kaç ay sonra tekrar yerine geliyor. Diş temizlendikten sonra bir hafta ağrı, sızı olması normal. Bu da diş fırçalayarak geçiyor" şeklinde konuştu.

"HER ÇOCUKTA DİŞ KAYBI OLUR DİYE BİR ŞEY YOK"

Diş iltihabının, diyabet hastalarında belli dönemlerde ve daha şiddetli şekilde olduğuna değinen Taş, "Diş hassasiyeti daha çok görülür. Ve bu normaldir. Şu tabir vardır: 'Her çocukta bir diş kaybı vardır.' Böyle bir şey yoktur, yanlıştır. Nedir? Çürüğü vardır ve bunu fark etmemiştir, ağrısı olmamıştır, hamilelik döneminde de daha da şiddetlenmiştir vitamin eksikliği v.s bunun yanı sıra midesi bulandığı için dişin arka bölgelerini iyi fırçalayamamıştır, ilerlemiştir" ifadelerini kullandı.

Dt. Taş, “Hastaların kafasına göre diş ağrılarından dolayı antibiyotik kullanmaları çok büyük bir sıkıntı. Ancak artık bunu engellediler. Her isteyen, reçetesiz, istediği şekilde antibiyotik alamıyor. Araştırmalar gösterdi ki bizim genelde Türk kültüründe aynı kaşık ve tabakta çocukla birlikte yemek yemek var. Bu gerçekten yanlış. Bu çocuklarda erken yaşta 'penisilin direnci' oluşuyor. Bu şekilde olunca o çocuğa yazık ediyorsunuz. Anneler önce kendi ağzında bakıyor mamaya sıcak mı diye, sonra çocuğa veriyor. Böyle olunca da bakteriler çocuğa geçiyor ve bu da erken çürük oluşumuna sebep oluyor” sözlerine yer verdi.

KÜRDANLARI ATIN, DİŞ İPİNİ KULLANIN!

Diş sağlığı için önerilerde bulunan Nida Taş, "Yılda iki defa profesyonel kendi diş doktorlarına gitsinler. Diş fırçalamalarını öneriyoruz. Diş fırçalamasında süre çok önemli. Benim önerim 3 dakika. Köprülere ya da implantlara veya herhangi bir diş çekilip, dişe müdahale edildiyse ara yüz fırçası kullansınlar. Diş ipi kesinlikle kullansınlar. Başka temizleme şansları yoktur. Diş 10 yıl veya daha fazla gideceğine, birkaç yıl sonra sorun yaşarlar" açıklamalarını yaptı.

Diş ipi ile ilgili bilinen yanlışlara ilişkin konuşan Nida Taş şunları söyledi:

"Diş minesi kemikten daha sert yapıya sahiptir ve diş ipi ile aralanması mümkün değildir. Biz bunu kürdanla başarabiliriz. Kürdanla yıllardır dişlerini kurcalayan kişiler dişlerinin ayrık olmasını başarmıştır. Dişler için, evde gargara olarak adaçayı, kekik suyunun çok iyi geldiğini söyleyebiliriz. Karbonatlı su, ağzın PH'ını yükselttiği için. Ama karbonatla fırçalamayın, bu diş minesine zarar veriyor."

SELAHATTİN BAYRAK