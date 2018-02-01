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DİŞ İMPLANTI YAPTIRMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Dişlerimiz bizim için çok önemli olmakla beraber tüm organlarımızı da etkiliyor. Dişlere iyi bakılması ve gereken önemin verilmesi aynı zamanda bu konuda oldukça da hassas olmak çok  önemli.

DİŞ İMPLANTI YAPTIRMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Dişlerimiz bizim için çok önemli olmakla beraber tüm organlarımızı da etkiliyor. Dişlere iyi bakılması ve gereken önemin verilmesi aynı zamanda bu konuda oldukça da hassas olmak çok  önemli.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 12:24
DİŞ İMPLANTI YAPTIRMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Diş Hekimi Erhan Bozkurt, dişler konusunda önemli bir nokta olan diş implantı ile ilgili olarak bazı bilgiler verdi.  Bozkurt, “Günümüzde çok fazla duymaya başladığımız bu tedavi diş eksikliklerini gidermek için doğal dişi taklit ederek yapılan bir tedavi yöntemidir” dedi.

HEKİM MUAYENESİ ŞART!

Diş Hekimi Bozkurt, “İmplantlar yaygınlaştıkça birçok marka birçok farklı sistem implant üretmeye başlamış bulunmaktadır” dedi ve hastaların implant yaptırmadan önce öncelikle diş hekimi muayenesinin şart olduğunu vurguladı.

Diş Hekimi Erhan Bozkurt, “Çünkü implant uygulaması multi faktöriyel bir olaydır ve birçok değişkene bağlıdır. Çene kemiğinin kalınlığı, yüksekliği, bireyin sistemik bir hastalığı örneğin şeker hastalığı gibi bir hastalığının olup olmadığı, sigara tüketimi gibi birçok değişkene göre karar verilmektedir. Ayrıca henüz çene gelişimini tamamlamamış bireylerde implant uygulaması oldukça dikkatli ve iyi bir analiz gerektirir.Çoğu zaman çene kemiğinin büyüme ve gelişmesinin tamamlanması beklenir” ifadelerini kullandı.

KANSER RİSKİ VAR MI?

Peki, implanta kanser riski var mı ? İşte bu soruya yanıt veren Diş Hekimi Erhan Bozkurt : '' Ülkemizde birçok marka implant birçok klinikte uygulanmakta. Kanser riski merdiven altı üretim implantlarda, merdiven altı uygulamalarda oluşabilecek bir risktir. Menşei belli olmayan hangi maddeden üretildiği belli olmayan implantlar için geçerli bir durumdur. Gerekli analizleri yapılmış gerekli onayları almış hiçbir implant markasında bu tarz bir risk yoktur. Tıbbi literatürde implantların kansere neden olduğunu gösteren hiç bir bulguya rastlanmamıştır.”şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
Diş Hekimi Erhan BozkurtDişİmplant
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