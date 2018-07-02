Diş hekimlerine implant kursu verildi

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Burhaneddin Kömüroğlu Malatya’da düzenlenen kursta implantlara giriş, anatomik yapıların değerlendirilmesi, risk faktörlülerin belirlenmesi implant planlanması, cerrahi hazırlıklar ve temel cerrahi prensiplerle ilgili olarak bilgi verildiğini söyledi. Başhekim Yardımcısı Mustafa Nafiz Ünsal ise eğitimin çok faydalı olduğunu, özellikle model üzerinde yapılan bu tür eğitimlerin hekimlerin bilgi ve beceresine arttırmaya yönelik olduğunu ve tekrarlanacağını belirtti.

Gerçekleştirilen kursa, Başhekim Burhaneddin Kömüroğlu, Başhekim Yardımcısı Mustafa Nafiz Ünsal, Diş Hekimlerinden Salih Çevik, Mustafa Pektaş, Deniz Berkay Çiçek, Hüseyin Göven, Gökhan Sel, Hüseyin Karadağ, Esra Yanık, Barış Çakılkaya ve Selim Yoldaş katıldı.

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