DİŞ ÇEKTİRMENİN ÖNCESİNDE…

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, tansiyon hastalarının mutlaka ilaçlarını almış olmaları gerektiğini ve kullandığı ilaçları mutlaka hekime belirtip ancak değerler normal ise çekim yapılabileceğini söyledi.

Dt. Arslan, “Kalp hastaları mutlaka çekim öncesinde kullandığı ilaçlar ve hastalığının tipi hakkında hekimi bilgilendirmelidir. Anti koagülan (kan sulandırıcı) kullanan hastalar uzman hekim nezaretinde ilaca ara vermelidir” dedi.

Arslan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Kan hastalığı bulunan hastalar mutlaka konsültasyona gitmeli ve hastalığı hakkında diş hekimini bilgilendirmelidir.Sinir sistemini düzenleyici ilaç alan hastalar kullandıkları ilaçları bildirmelidir çünkü bu ilaçlar yapılan anestezik maddenin etkisini azaltabilir.Şeker hastalarının değerlerinin kontrol altında olması gereklidir.Hamilelikte ilk ve son üç ay güvenlidir. Yine de kadın doğum uzmanı ile konsultasyon yapmak gerekir.Alerji rahatsızlığı olan bireylerde, hasta hekime neye alerjisi olduğunu belirtmelidir. Kullanılacak anestezik maddelerin hasta için alerjen olup olmadığı test edilmelidir. Tansiyon hastalarının mutlaka ilaçlarını almış olmaları gerekir ve kullandığı ilaçları mutlaka hekime belirtmelidir. Değerler normal ise çekim yapılır.”busabahmalatya.com