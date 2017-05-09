Diş Hekimi Pertev Kökdemir, basit ama aslında sık sık yapılan diş bakım hatalarını anlattı. Diş fırçasını çok uzun süre kullanmanın yapılan en büyük hatalardan biri olduğunu aktaran Kökdemir, “Sürekli kullanımda (haftada yedi gün boyunca günde iki defa) bir diş fırçasının ortalama ömrü üç aydır. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştirmeniz gerekir; çünkü diş fırçasının kılları yıpranır. Kıvrılmış veya kırılmış kıllar dişlerinizi düzgün şekilde temizleyemez. Birkaç ay sonra diş fırçasında bakteri ve gıda parçacıkları birikmeye başlar. Diş fırçanızı üç ayda bir değiştirdiğinizden emin olun” dedi.

ZAMAN AYIRMAMAK

Bir diğer hatanın ise dişleri fırçalamaya yeterince zaman ayırmamak olduğunu dile getiren Diş Hekimi Kökdemir, “Bir diş fırçalama seansı için önerilen süre iki dakikadır. Ortalama bir kişinin dişlerini fırçalama süresi ise sadece 45 saniyedir. 2 dakikadan kısa fırçalama, diş macunundaki florürün diş minesine ulaşması için yeterli bir zaman değildir. Fırçalama süresi kısaldıkça ağız hijyeni eksik yapılır. Çoğu zaman dişlerin kenarları veya ağzın arkası ihmal edilir. Ben bunun için zamanlayıcılarla birlikte elektronik diş fırçalarını öneriyorum. Zamanlayıcı yoksa bir kronometre, iki dakika süren bir şarkının melodisini veya telefonunuzu kullanın. Dişlerinizi iki dakikadan az fırçalamamak için elinizden geleni yapın” şeklinde konuştu.

AĞZI SU İLE DURULAMAK

“Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı su ile çalkalamayın” diyen Diş Hekimi Kökdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Diş macununu tükürüp atabilirsiniz. Ancak ağzınıza su girdiğinde diş macununuzdaki florürün verimliliğini düşürür. Bazılarınız ağzını arındırmak isteyecektir. Su yerine florür içeren bir gargara veya ağız yıkama suyu kullanın. Ayrıca su içmek veya içecek tüketmek için dişlerinizi fırçaladıktan sonra en az yarım saat bekleyin.”

DİŞ İPİ KULLANMAMAK

Diş ipi kullanmanın önemini anlatan Kökdemir, “Henüz günlük diş ipi kullanmayı alışkanlık haline getiremediyseniz; hemen başlamalısınız. Diş fırçanızın ulaşamadığı dişler arasındaki artıkları çıkarmak için günde en az bir kez diş ipi kullanmak gerekir. Fırçalama ve diş ipi ile çıkartılmayan artıklar dişlerinizde bakteri cenneti oluşturur. Günün sonunda hep diş ipi kullanın” diye konuştu.

DİLİNİZİ TEMİZLEMİYORSANIZ…

Ağızdaki kokuyu önlemek için dilin mutlaka temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Kökdemir, “Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağız kokusunu önlemek için dilinizi mutlaka temizleyin. Dil temizleyicisi kalan bakterileri dilden sıyırır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra dilinizi temizlemek için fırçanızın kıllarını da kullanabilirsiniz. Dişlerinizi her fırçaladığınızda dili temizlemek önemlidir” ifadelerine yer verdi.

SERT DİŞ FIRÇASI KULLANMAK

Sert diş fırçasının tercih edilmesinin en büyük hatalardan biri olduğunu vurgulayan Kökdemir, “En büyük yanlışlardan bir tanesi de daha iyi temizleyeceğine inanıldığı için sert diş fırçası tercih etmektir. Kıllar çok sert ise diş etinize zarar verebilirler. İhtiyacınız olan tek şey, dişlerin arasına sıkışmış yiyecek parçacıklarını çıkarmak için bir fırçadır. Yumuşak veya ekstra yumuşak kıllı diş fırçası kullanın” dedi.

YANLIŞ TEKNİKLE FIRÇALAMAK

Dişin fırçalanırken kullanılan tekniğe dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Kökdemir, “Dairesel hareketler, dişler arasındaki boşlukların temizlenmesinde daha nazik ve etkilidir. Diş fırçası hem dişler hem de diş etleri ile temas etmelidir. Geniş yan yana hareketler, dişlerinizle diş etleri arasındaki yumuşak doku astarına zarar verebilir. Fırçanızı ön ve alt dişlerin arkasında dikey olarak eğin ve fırçanın sadece ön yarısını kullanarak yumuşak hareketler yapın” diye konuştu.

DİŞLERİ YANLIŞ AÇIYLA FIRÇALAMA

Diş eti çizgisini doğru şekilde temizlenin önemli olduğunu söyleyen Kökdemir, “Fırçanızı daima 45 derecelik bir açıda tutun ve kısa dairesel hareketler yapın. En etkin temizleme açısı budur. Diş fırçasını bu şekilde kullanmak diş eti çizgisinin altında ve üstünde mükemmel temizliği garanti eder. Dişler ve diş etleri arasını temizlemek için kılların orta satırını kullanın. Diş eti çizgisini doğru şekilde temizlemek, renk kaybını ve daha da önemlisi boşlukları ve diş eti hastalıklarını önler” şeklinde konuştu.

DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMA RUTİNİNİ DEĞİŞTİRMEMEK

Elektrikli diş fırçasının avantajından bahseden Kökdemir, “Dişlerimizi her gün iki kez fırçaladığımız için sürekli aynı hareketleri yapar, hep aynı alanları fırçalarız. Farklı bir alandan başlayarak ve düzensiz bir desen izleyerek rutininizi değiştirin. Elektrikli bir diş fırçasını kullanmanın avantajı ise, daha az çaba sarf ederek ağzınızda ulaşılması zor yerlere ulaşmanın daha kolay olduğudur” ifadelerini kullandı.

DİŞLERİ GÜNDE DÖRT KEZ FIRÇALAMAK

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Dişlerinizi günde iki defadan fazla fırçalamaya gerek yoktur. Bazı insanlar dişleri günde üç veya dört kez (genellikle her yemekten sonra) fırçalamanın daha uygun olduğunu düşünür. Ben buna katılmıyorum. Günde iki defadan fazla fırçalamak diş ve diş etlerinize zarar verebilir” diyerek konuşmasını noktaladı.

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