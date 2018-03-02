DİRSEK KIRIKLARI TEHLİKE ARZ EDİYOR

Dr. Türker, “Çocukluk çağının kırıklıkları üst ekstremitede yani kol ve el bölgelerindeki kırıkların önemli bir kısmını oluşturur. Ve bu kırıklarda ciddi bir problem teşkil etme potansiyeline sahip kırıklardır. Daha çok 3-6 yaş arasında dirsek kırıkları pik yapar. En çok da elinin üzerine düşmek suretiyle dirseğin zorlanıp kırılması sonucunda ortaya çıkan travmalarla bu hadise cereyan eder” diye konuştu.

Türker, “Bu konuda en çok zorlayan kısmın çocukluk çağındaki kırıkların yani henüz büyüme kıkırdaklarının olması sebebiyle ve büyümenin de devam ediyor olmasından dolayı birtakım açısal bozuklukların meydana gelebilmesidir. Dolayısıyla bu kırıklar ileriki dönemde önem arz eder. Eğer düzgün ve dikkatli bir tedavi yapılmazsa ileriki dönemde dirsekte çeşitli açısal bozuklukların meydana gelebilir” şeklinde konuştu.

DİRSEK ÇEVRESİNİN KIRIKLARI 2’YE AYRILIR

Dr. Türker konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklamalarda bulundu:

“Çocukluk çağından daha erken dönemlerde kırıklar meydana gelirse şayet kemiği besleyen damar ilginç bir şekilde çocuklarda dirsek içi besleyen damar arkadan girer. Normalde arkadan girmez. Fakat dirsek için özel durum budur. Belli bir yaşa kadar böyledir. Kırıklarda en çok o bölgeye ait olduğu için o damar hasar görebiliyor. Büyüme kıkırdağı çeşitli seviyelerde etkileniyor. Genel olarak dirsek çevresinin kırıklarını 2’ye ayırabiliriz: Eklem içi ve eklem dışı kırıklar. Eklem içi kırıklar ‘Kondil’ kırıkları dediğimiz kırıklardır ki bunlar çoğu zaman ameliyat gerektiren kırıklardır. Çok nadiren alçı ile tedavi ediyoruz. En doğrusu bunu ameliyatla tedavi etmektir. Çünkü eklemi ilgilendiren, büyümeyi ilgilendiren kırıklardır. Her halükarda dikkatli bir tespit, kırığın uç uca tam gelmesi ve güzel bir tespit yapmak bu kırıklar için hayatidir. Eklem dışı kırıklarsa çoğu zaman bizim karşılaştığımız eklemin dışında meydana gelen kırıklardır. Bunlarda dirseğin aşırı derecede düzelmeye zorlanmasıyla ortaya çıkan kırıklardır. Bunların da tedavisi çeşitli şekillerde olabilmektedir. Eğer kırık çok fazla değilse tedavi alçı ile yapılabilmektedir. Çünkü çocukların kemik zarı, kemiğin üzerindeki zar yetişkinlerden farklı olarak oldukça kalındır. Dolayısıyla eğer kırık çok büyük boyutlarda değilse o zar kemiğin yapısını koruyabiliyor. Dolayısıyla kırık çok fazla ayrılmamışsa alçı ile tedavi etme imkanına sahip olabiliyoruz. Fakat çok fazla ayrılmışsa o zaman en iyi tedavi yöntemi kapalı bir şekilde hiç açmadan röntgen TV dedikleri bir cihazın altında kemiğin redüksiyonunu yaptıktan sonra hiç kesmeden, açmadan birkaç tane tel yardımıyla onu tutturmak olacaktır ki günümüzde cari tedavi yöntemi budur. En iyi yöntem de açıkçası açmadan ameliyat yapmaktır. Fakat bazı durumlarda açmanız icap edebiliyor. Yani kesip cerrahi anlamda ameliyat yapmanız gerekebiliyor. Ne gibi durumlarda? Mesela damarı, siniri ilgilendiren durumlarda mecburen orayı açıp, damarı görüp, gerekirse tedavi edip müdahale etmek gerekiyor. Çünkü damar kesilebiliyor, sinire zarar vermiş olabiliyor.”

TEDAVİ SONRASI SONUÇLAR NASIL OLUR?

Bu tedavilerden sonra sonuçların nasıl olduğuna da değinen Dr. Türker, “Büyüme kıkırdağının etkilenmesine göre sonuçlar değişir. Eğer ameliyatınız düzgünse, herhangi bir sorun yaşmadıysanız ve her şeyde düzgün bir şekilde kaynadıysa bundan sonraki iş büyüme kıkırdağının hasar görüp, görmemesi ile alakalıdır. Eğer hasar görmediyse hiçbir şey olmuyor. Normal kemik büyüyor. Fakat hasar gördüyse o zaman hasar gören yere göre bir takım açısal bozukluklar meydana gelebiliyor. İleriki dönemlerde o açısal bozukluklar için kemiği tekrar kesip açısını düzeltip, ameliyat yapmak icap edebiliyor. Büyüme kıkırdağının hasar görüp görmediğini ise, kaza veya düşme, çarpma sırasında bilmek imkansız. Bunu ancak zaman gösterir. O yüzden bu tür kırıklar ve bunların dışında çocukluk çağının hemen hemen bütün kırıkları için muhakkak uzun dönem takipler önem arz etmektedir. Çünkü o büyüdükçe büyüme plağı hasar gördüğü anda orada muhakkak bir bozukluk meydana getirecektir” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi