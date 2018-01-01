Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy şu bilgileri verdi:

“IQ'yu artırmak veya daha akıllı hale gelmek için sihirli bir değnek olmasa da; kafein gibi bazı maddeler size enerji vererek konsantrasyonunuzu artırmanıza yardımcı olabilir. Kafein; kahve, çikolata, enerji içecekleri ve bazı ilaçlarda bulunur ve kısa süreli etkilidir. Aşırı kafein tüketimi rahatsız edici olabilir. Özellikle kronik hastalıkları olanların daha dikkatli davranmaları gerekir. Glikoz, beyninizin en çok tercih ettiği yakıt kaynağıdır. Yalnız bu yakıt kaynağını işlenmiş paketli gıdalardan almak yerine meyvelerden almak daha doğru bir tercih olacaktır. Bir bardak meyve suyu, hafıza, düşünme ve zihinsel kabiliyete kısa vadeli destek sunabilir. Şeker aynı zamanda kalp rahatsızlığı başta olmak üzere pek çok metabolik rahatsızlığı tetikleyebilecek bir unsur olduğu için sınırlı tüketilmesinde fayda vardır.

SAĞLIKLI BİR BEYİN AKTİVİTESİ İÇİN KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN!

Kahvaltıyı atlamak ya da hafifçe geçiştirmek cazip gelse de yapılan araştırmalar lifli tam tahıllar, süt ve meyvelerden oluşan doyurucu bir kahvaltının hafıza ve dikkati artırabileceğini göstermektedir. Özellikle düzenli kahvaltı yapan çocukların okul başarısı daha yüksektir ve daha iyi performans gösterirler.

BEYNİN EN BÜYÜK DOSTU: OMEGA 3 KAYNAĞI BALIK…

Beyin sağlığı için önemli olan Omega 3 yağ asitleri açısından zengin balık, konsantrasyonu artırmasının yanı sıra inme ve düşük riskini de azaltır. Beyin ve kalp sağlığı için haftada iki porsiyon balık tüketin.

ÇİKOLATADAN VAZGEÇMİYORSANIZ, TERCİHİNİZ BİTTER OLSUN!

Düzenli E vitamini tüketiminin bilişsel hafıza kayıplarını azaltmada önemli bir rolü olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. Fındık, tohumlar ve bitter çikolata konstantrasyonu artıran kafein gibi doğal uyarıcılar içerir. Aşırı kalorili, yağlı veya şeker oranı yüksek çikolatalar yerine kakao oranı yüksek olan çikolataları tercih edin.

BESLENMENİZE AVOKADO VE KEPEKLİ TAHILLARI EKLEYİN

Vücuttaki her organ, özellikle kalp ve beyin kan akışına bağlıdır. Tahıl tüketimi yüksek bir diyet ve avokado gibi orta zincirli yağ asidi içeren yiyecekler kalp rahatsızlığı riskini azaltarak kötü kolesterolü düşürebilir. Bu, plak oluşma riskinizi azaltır ve kan akışını artırarak beyin hücrelerini harekete geçirmenin basit, lezzetli bir yolunu sunar. Patlamış mısır ve kepekli buğday gibi kepekli tahıllar diyet lifi ve E vitaminine de katkıda bulunur. Avokado yağlı olmasına rağmen sağlıklı kan dolaşımına yardımcı olan tek-doymamış yağdır.

VİTAMİN, MİNERAL VE TAKVİYELER NE KADAR İŞE YARAR?

B, C, E, beta-karoten ve magnezyum gibi vitamin takviyelerinin beyin güçlendirici gücü üzerine yapılan araştırmaların birçoğu umut verici olsa da bunlar diyetleri belirli besin maddelerinden yoksun kişiler için yararlıdır. Herhangi bir besin takviyesi almadan önce mutlaka hekiminize danışın.”

Beslenmenin yanı sıra uykunun önemine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy, “Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkın ve düzenli olarak 7-8 saat uyuyun. Günde en az 2 litre su için. Düşünmeyi keskinleştirmeye yardımcı olacak egzersizler yapın.Meditasyon, yoga gibi alternatif dinlenme yöntemlerinden yararlanın” ifadelerini kullandı.

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