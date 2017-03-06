Baharın gelmesi ile doğa kendini yenilemeye başladı. Durum böyle olunca da; bahar nezlesi ya da gribi denilen hastalıklar baş gösteriyor. Özellikle polenlere alerjisi olan birçok insan, ilkbahar mevsiminden kötü etkileniyor ve bahar nezlesi denilen rahatsızlıkla karşılaşabiliyor. Bahar, çoğu kişi için yenilenme anlamına gelirken, alerjisi olan insanlar ise bu dönem zorluk ve rahatsızlıklar yaşadıkları bir dönem oluyor. Bahar nezlesine yakalanmamak için alınması gereken bir takım önlemleri sıralayan Aktar Mesut Adanur, “Rahatsızlıklar başlamadan bağışıklık sistemimizin bozulmaması için önlemler alınması gerekiyor” dedi.

ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR

Kış aylarından çıkıldığı için bazı hastalıklara yakalanılabileceğini söyleyen Aktar Mesut Adanur “İlkbahar aylarına girerken, vücudumuzun bağışıklık sisteminde kıştan çıktığımızdan dolayı düşüşler meydana geliyor. Isı farklılıklarından dolayı; insanlarda soğuk algınlıkları, nezle, polen alerjileri gibi rahatsızlıklar yaşanmaya başlayacaktır. Bu rahatsızlıklar başlamadan bağışıklık sistemimizin bozulmaması için önlemler alınması gerekiyor” dedi.

VÜCUDUN DİRENCİNİ ARTIRMIŞ OLURLAR

Bol bol C vitamini tüketilmesi ve kıyafet seçerken güneşe çok fazla adlanılmaması gerektiğini vurgulayan Adanur, “İnsanlar kış aylarında tüketilen ıhlamur ve ada çayını, yine bu mevsimde de tüketebilirler. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yiyecek ve içecekleri tüketmeleri çok önemli. Özellikle insanlara çörek otu yağı tüketsinler. Bu yağ vücudun bağışıklık sistemini inanılmaz düzeyde kuvvetlendiriyor. Gün içerisinde 1-2 bardak ıhlamur veya ada çayı içtikten sonra akşam yatmadan 1 tatlı kaşığı saf çörek otu yağı tüketirlerse vücudun direncini artırmış olurlar ve bağışıklık sistemleri zayıflamadan bu bahar yorgunluğunu üzerlerinden atmış olurlar” diye konuştu.

48 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ KAYBETMİYOR

Gün içerisinde ada çayı gargarasını tavsiye edebileceğini belirten Adanur, “Hastalarımız, taze zencefili soyup; arasına 2 dilim ayva, 2 dilim limon atarak vücutlarına iyi gelecek çok güzel bir bahar çayı yapıp tüketebilirler. Bu aynı zamanda, üst solunum yollarının rahat çalışması için etkili bir karışımdır. Bağışıklık sisteminin yanında, boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelir. Ada çayı gargarasını tavsiye edebilirim. Ada çayını kaynatıp, kapalı bir şişe içerisinde koyduğunuz zaman 48 saat içerisinde etkisini kaybetmiyor. Gün içerisinde 4-5 defa yapılacak olan bu gargara sayesinde, bademcik ve boğaz iltihabı gibi sorunları da gidermiş olurlar. İlkbahar aylarını bu şekilde insanlar hasta olmadan geçirip, yaz aylarına rahat şekilde gireceklerdir” şeklinde konuştu.

DOKTOR TAVSİYELİ KULLANSINLAR

Bitkisel ürün fiyatlarının uygun olduğunu kaydeden Aktar Mesut Adanur, “Özellikle fiyatlar da insanların bütçesine uygun şekilde hitap ediyor. Geçen yıldan bu yıl fiyatlarda da bir düşüş var. Çiçekli ıhlamurun kilosu 180 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl, 150 lira civarında. Sonuçta gram ile alınıp ortalama 20 liraya yaptıracakları karışımlarla, aile içerisindeki tüm bireyler mevsim boyunca tüketilebilir. Keçiboynuzu pekmezi tüketilebilir, kansızlığa ve kemik erimesi hastalığına iyi gelmektedir. Propolis tüketildiği takdirde, anti alerjik bir etkisi vardır ve antibiyotik etkisi vardır. Vücuttaki iltihabı idrar yoluyla atılmasını sağlar. Bu gibi bitkisel ürünlerin de fiyatları yine çok uygun. Doğal bitkisel bu ürünleri kullandıkları takdirde, insanlar daha rahat bir bahar mevsimi geçirmiş olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Adanur, bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini de hatırlatarak, konuşmasını noktaladı.

TAHİR ÖZÇELİK