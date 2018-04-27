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Dikişsiz Kornea İle Görmek Mümkün

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya kornea nakliyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Dikişsiz Kornea İle Görmek Mümkün

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya kornea nakliyle ilgili merak edilenleri anlattı.

27 Nisan 2018 Cuma 06:00
Dikişsiz Kornea İle Görmek Mümkün

Dr. Kaya, “Kornea nakli ameliyatında, en sık tercih edilen teknik kornea dokusunun değiştirilmesidir. Bu teknikte kornea tabakalarının tümü değiştirilir. Fakat son yıllarda, kornea tabakalarının tüm katı değil; sadece bozulmuş olan tabakanın değişmesi anlamına gelen ‘lameller kornea nakli’ ya da ‘lameller keratoplasti’ teknikleri daha sık kullanılıyor. Son yıllarda lazer kullanımı da arttı. Henüz çok yaygın olmamakla birlikte uygun vakalarda lazer kullanarak da ameliyat yapılabiliyor.Ameliyat süresi, kullanılan tekniğe bağlı olarak değişmekle beraber ortalama bir ila bir buçuk saat sürüyor.Kornea nakli gerektiren hastalıkların çoğunda, korneanın sadece belli bir katmanı hasar görür. Dikişsiz kornea naklinde sadece hasarlı iç hücre tabakası değiştirilir. Endotel hücre tabakası, korneanın en iç katmanıdır. Bu hücrelerin en önemli görevi, net bir görüş için korneayı saydam tutmaktır. Bazı genetik hastalıklarda ve endotel hücrelerin hasar gördüğü göz ameliyatları sonrasında kornea ödemi gelişir. Dikişsiz kornea naklinin en sık uygulandığı hasta grubu başarısız geçmiş katarakt ameliyatı sonrası kornea ödemi gelişen hastalardır” şeklinde konuştu.

Ameliyattan sonraki takibin önemine değinen Kaya,“Ameliyatı yapılan hasta eğer yurtdışında yaşıyorsa, hastayı takip edebileceğine emin oldukları bir doktor ile iletişim kurulması gerekiyor. Hastaların belli aralıklarla doktor muayenesinden geçmesi ve ilaçların düzenli kullanılması gerekiyor. Özellikle tam kat nakil yapılmış hastaların red reaksiyonuna karşı bilgilendirilmesi gerekir. Gözde hafif ağrı ve kızarma, görmede bulanıklık gibi belirtiler varsa hasta mutlaka doktora başvurmalıdır” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Vedat KayaKornea NakliKornea
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