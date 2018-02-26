DİJİTAL EKRAN GÖZ YORUYOR!

Yrd. Doç. Dr. Bostancı, “Dijital göz yorgunluğu sendromu, bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı esnasında veya kullanımının ardından ortaya çıkan bir dizi oküler yüzey sıkıntısı ve görme problemi olarak tanımlanmaktadır” diyerek hastaların en çok şikayet ettiği sıkıntılar arasında gözlerde yorgunluk, kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, yanma, sulanma, bulanık veya çift görme, yavaş odaklanma, renklerin algılanmasında bozulma ve baş ağrısı yer aldığını ifade etti.

Bostancı, “Bu problemler pek çok kişide bu tür ekranların kullanımına bir süre ara verilmesi ile hafiflerken, özellikle altta yatan göz kuruluğu, alerji ve benzeri göz problemleri olan kişilerde mevcut göz hastalığının kötüleşmesine yol açarak yaşam kalitesini ve göz sağlığını bozabilir. Yapılan çalışmalarda bu durumun iş yaşamında üretkenliği yüzde 40’a kadar azaltabileceği ortaya konmuştur” şeklinde konuştu.

Bostancı, “Göz yorgunluğu tedavisinde çizilecek rotada ilk yapılması gereken bu duruma sebep olabilecek mekanizmaların belirlenerek ortadan kaldırılması olmalıdır. Burada alınabilecek önlemler, çevresel faktörlerin değiştirilmesi ve göz bakımı ile alınabilecek önlemler olarak gruplandırılabilir” dedi.

PARLAK IŞIKTAN UZAK DURUN!

Çevresel faktörlerden ilk düzenlenmesi gereken faktörün ışıklandırma olduğunu ifade eden Bostancı, “Parlak ışıklar, ekrandan göze direk yansıyan güneş ışığı ve tepe floresan lambaları çoğunlukla kamaşmaya yol açarak gözlerde rahatsızlık yapar. Çok parlak ya da karanlık olan bir odada dijital ekran kullanan kişilerde göz yorgunluğuna daha sık rastlandığı, yine daha koyu ekran rengi kullanan kişilerde gözlerde kuruma şikayetinin daha fazla saptandığı çalışmalar ile ortaya konmuştur. Ekran parlaklığı ortam aydınlatması ile benzer olmalı ve kontrast mümkün olduğunca arttırılmalıdır. Dijital ekranların gözlerden yaklaşık olarak 90 santimetre uzaklıkta olması, ekranın orta noktasının göz seviyesinin yaklaşık 15 santimetre altında konumlanması önerilmektedir. Gözlere çok yakın bilgisayar, tablet veya cep telefonu kullanımı, artmış bir yakın görme ihtiyacına yol açarak göz kaslarının fazla çalışmasına sebep olmakta, bu durum da gözlerde yorulma, şakak ve baş ağrısı gibi semptomlarınortaya çıkmasına yol açmaktadır” şeklinde önerilerde bulundu.

Bostancı, dijital göz yorgunluğu tedavisinde en önemli basamağın göz doktorunca yapılacak detaylı muayene ile kişide başka bir göz probleminin olmadığının ortaya konması olduğunu vurgulayarak, hastanın bilgilendirilmesi ve kişiye özel tedavi yönteminin geliştirilmesi ile olacağını söyledi. busabahmalatya.com